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台南動物之家推廣雲端認養　宅在家也可認養毛小孩

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▲台南市農業局動保處，鼓勵民眾利用雲端認養毛小孩，讓市民「宅在家」抗疫的同時，也可認養毛小孩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農業局動保處，鼓勵民眾利用雲端認養毛小孩，讓市民「宅在家」抗疫的同時，也可認養毛小孩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情，多數民眾減少外出機會，來訪台南市動物之家的人流也不如以往，農業局動保處特別鼓勵民眾利用雲端認養毛小孩，讓市民「宅在家」抗疫的同時，也可運用動保處雲端資訊資源，認養毛小孩。

台南市長黃偉哲關心毛小孩認養情形，指示農業局動保處持續推廣動物之家毛小孩認養，讓市民朋友在防疫期間，即使「宅在家」也可突破地理限制，並獲得台南市動物之家毛小孩認養資訊，進而前往認養。

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▲台南市農業局動保處，鼓勵民眾利用雲端認養毛小孩，讓市民「宅在家」抗疫的同時，也可認養毛小孩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局動保處表示，動保處成立「毛小孩職訓與就業輔導中心」為台南市動物之家毛小孩職訓找頭路，在現行認養率停滯的大環境仍能維持不錯的認養成績，讓毛小孩能順利就業找到終身鐵飯碗。但今年因新冠肺炎疫情，恐影響認養率，農業局動保處特別鼓勵民眾利用雲端認養毛小孩，讓市民「宅在家」抗疫的同時也可運用動保處雲端資訊（https://reurl.cc/rxx0my）及各種線上資源，如全國動物收容系統（https://reurl.cc/g77rK7）及志工於臉書的粉絲頁「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」、「善收的汪哥與喵姐」多管道廣傳待認養毛孩資訊。

▲台南市農業局動保處，鼓勵民眾利用雲端認養毛小孩，讓市民「宅在家」抗疫的同時，也可認養毛小孩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，市府除防疫工作以最高規格來因應，因疫情影響的各層面更應多加關注。為突破地理限制，動保處運用雲端及全國動物收容系統，提供台南市民有關台南市動物之家毛小孩認養資訊，讓市民朋友不出門也能知毛小孩認養資訊，也可隨手做公益協助轉傳相關認養資訊，一同為動物之家毛孩找到溫暖的家。

▲台南市農業局動保處，鼓勵民眾利用雲端認養毛小孩，讓市民「宅在家」抗疫的同時，也可認養毛小孩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清呼籲，毛小孩是家中的一份子千萬不要任意棄養，防疫期間可於與毛孩互動前後用肥皂洗手以保護你我健康。如於上述推廣認養資訊平台看到令您心動的毛小孩，可撥打媒合就業輔導專線﹙動物之家善化站：06-5832399；灣裡站：06-2964439﹚詢問，動物之家人員會一一解說及媒合，歡迎各行各業的朋友前來給毛孩一個可依靠終身的幸福。

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