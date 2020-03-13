質疑「美軍把疫情帶到武漢」　陸外交部發言人趙立堅或指「武漢軍運會」

▲趙立堅質疑美國並未公開數據。（圖／翻攝自趙立堅推特）

記者魏有德／綜合報導

美國疾控中心主任羅伯特・雷德菲爾德（Robert Redfield）證實有流感死者可能患新冠肺炎。對此，大陸外交部發言人趙立堅昨（12日）晚在推特上，用中英雙語連發5條推文怒懟美國，「可能是美軍把疫情帶到武漢」。文內雖未指出明確證據，但外界認為，趙立堅指的或是去年10月在武漢舉行的「世界軍人運動會」。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝環球網）

趙立堅其中一條英文推文指出，「向美國發出質疑：美國當季有3400萬流感患者，20000人死亡，請告訴我們，這其中有多少人與新冠肺炎有關？」

另一篇推文則表示，「2/2 美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

▲第七屆世界軍人運動會2019年10月18日在湖北武漢舉行。（圖／記者任以芳攝）

新冠肺炎「零號病人」何時出現？一直是外界關注的焦點。由推文內容判斷，趙立堅或認為美國有不少新冠肺炎潛在帶原者，以此來佐證武漢舉辦軍運會時，「美軍把疫情帶到的武漢」的說法。

據了解，第七屆世界軍人運動會於2019年10月18日在武漢舉行，為期10天，包括美國選手在內，共有109個國家共9308名軍人參加。新冠肺炎疫情爆發後，網路上曾傳出軍運會期間有5名五名外籍運動員因身患輸入性傳染病，在比賽期間被送往了武漢市金銀潭醫院。

▲第七屆世界軍人運動會共計109個國家9308名軍人報名參加。（圖／路透）

當時，武漢金銀潭醫院院長張定宇曾指出，這5名外籍運動員所患的輸入性傳染病均為瘧疾，該病是一種蚊蟲叮咬或患者輸入帶有瘧原蟲血液引起的傳染性疾病，主要症狀為發熱畏寒以及食慾不振，因此「這都是不需要辟謠的內容」。

此外，在網路上流傳的文章《為什麼武漢這場瘟疫，必須得靠解放軍？》，該作者將「美國參賽選手住處離華南海鮮城較近」、「美國參賽選手在比賽中表現較差」以及「病毒首次感染人類時間正值軍運會結束」等訊息視為「美國向中國傳播病毒」的證據。不過這也僅是個人觀點，並沒有官方數據可以證明。