藥局買的口罩！他上班前一拉...連爆3發「地獄彩蛋」　網笑噴：買樂透囉

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳奕靖攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今天出門前戴上口罩，沒想到連續3個都是瑕疵品，各斷了一邊的繩子，讓他哭笑不得。而不少人看完紛紛被戳笑，建議他趕快買樂透，也有熱心網友表示，用釘書機就能解決了。

網友在爆廢公社發文驚呼，「超誇張！上班要出門前連續3個口罩輕輕一拉就爆。」他強調，這些口罩都是從藥局買來的，「我們全家人的合起來，到現在也只出現這3個瑕疵品，其他都很好，大量生產東西難免，我只是想表示，連續3個...之前沒有發生過，令人驚訝了一點，沒有想特別抱怨什麼」。

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▲他不過輕輕一拉，連續3個口罩的其中一邊掛耳，竟然都斷了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看完不禁笑回，「以前這樣就很霸氣的丟，再拿新的，現在要想辦法補起來，繼續用」、「我有一個也是這樣」、「現在口罩難買，暫時先用釘書機固定著吧，趕工的當下難免瑕疵，只是剛好好運，竟然都換到這瑕疵品，買買樂透過過運吧」、「我斷了都拿透氣膠帶黏」、「可以去買樂透了」。

另外，還有人吐槽原po臉太大，對此他強烈表示，「就還沒戴到臉上，真的跟我臉大沒有關係，謝謝。」

值得一提的是，之前也有網友買到瑕疵品，是口罩掛耳沒有分割完全，連接著兩片紫色口罩，她還開玩笑，這是「情侶限定」的特別款。