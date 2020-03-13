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車停路邊意外遭撞　永康警追出肇事車主獲肯定感謝

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▲台南市永康區1名陳姓民眾自小客車無故遭撞，造成後視鏡斷落，車身有嚴重擦痕，永康警方找到肇事車主，陳男對警方積極作為相當感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區1名陳姓民眾自小客車無故遭撞，造成後視鏡斷落，車身有嚴重擦痕，永康警方找到肇事車主，陳男對警方積極作為相當感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區1名陳姓民眾於3月9日發現停放自家外的自小客車無故遭撞，造成後視鏡斷落，車身有嚴重擦痕，報警請求協助，永康分局永康派出所員警經過二天一夜徹查，找到肇事車主，讓陳民順利得以求償，陳男對警方積極作為相當感激。

▲台南市永康區1名陳姓民眾自小客車無故遭撞，造成後視鏡斷落，車身有嚴重擦痕，永康警方找到肇事車主，陳男對警方積極作為相當感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局永康派出所於9日下午5時許接獲陳姓男子報案，表示停放自家外的自小客車疑似遭撞，從擦撞痕跡研判可能是藍色貨車。警方立即協助調閱相關影像釐清，因陳男停放時間較長，且該處鄰近工業區，一天路過的藍色貨車不下百台，監視器影像未完全攝錄到撞擊點，故一時半刻難以掌握到肇事車輛，只能逐一過濾清查。

員警花了二天一夜調閱影像，鎖定幾台可疑的藍色貨車一一追查，果然查出有1輛大貨車在當日早上8時許行經該處時，司機有暫停並下車查看，數分鐘後離去，員警立即找上該公司並協助聯繫車主，貨車司機10日到案表示，沒有擦撞到該車的印象，當時停車是撞到該車後方的其他車輛，且已與被撞車主接觸到，並無肇逃，行車紀錄器會再請公司轉檔提供。

▲台南市永康區1名陳姓民眾自小客車無故遭撞，造成後視鏡斷落，車身有嚴重擦痕，永康警方找到肇事車主，陳男對警方積極作為相當感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警怕錯過追查時機，仍持續陪同陳男往下查看監視器，但都未果。直到11日，該公司主動聯繫員警，該藍色貨車之行車紀錄器確實錄有撞到該車，會再請司機到案說明。

警方調查，原來該貨車當日撞到停在陳男自小客車後方的其他車輛，司機有下車查看並告知車主，但沒想到要離開時，車尾竟又掃到陳男車子但不自覺，警方依道路交通管理處罰條例第62條第1項舉發。陳姓男子得知確定已找到肇事駕駛，求償有主，再三感謝警方的積極協助。

永康分局在此呼籲，發生車禍應留在現場報警處置，避免加重罰則，並鼓勵民眾可在自家外加裝監視器，除了自保，對治安也有幫助。

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