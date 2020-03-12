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台南黃姓女子1片口罩賣17元　永康警辦她哄抬口罩價格

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▲台南市1名黃姓女子，在臉書 PO文販賣口罩，10片裝賣170元，1片要價17元，被網友截圖向警方檢舉，警方通知黃女到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市1名黃姓女子，在臉書 PO文販賣口罩，10片裝賣170元，1片要價17元，被網友截圖向警方檢舉，警方通知黃女到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「口罩黃牛」！台南市1名黃姓女子，在臉書販賣口罩，10片裝賣170元，1片要價17元，有網友見狀認為價格不合理，向警方提出檢舉，台南市永康分局調查偵辦，通知黃女到案說明，並查扣口罩170片，全案偵訊後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移請台南地檢署偵辦。

黃姓女子於3月4日在臉書社團PO文販賣口罩訊息，10入裝1包賣170元，因單價17元明顯高於市價的5元，遭網友質疑為「口罩黃牛」，黃女隨後雖刪文，但仍遭網友截圖向警方檢舉。

▲台南市1名黃姓女子，在臉書 PO文販賣口罩，10片裝賣170元，1片要價17元，被網友截圖向警方檢舉，警方通知黃女到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市1名黃姓女子，在臉書 PO文販賣口罩，10片裝賣170元，1片要價17元，被網友截圖向警方檢舉，警方通知黃女到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警永康分局獲報後，立即報請台南地檢署指揮偵辦，前往黃女住處查訪，黃女主動繳交口罩170片，並於3月6日到案說明，全案偵訊後依重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移請台南地檢署偵辦。

永康分局指出，防疫如同作戰，政府為避免肺炎疫情造成民眾恐慌，針對趁機囤積、哄抬防疫物資之不肖業者及網路詐騙等情事，會持續積極查緝相關不法及強力打擊網路假訊息，以維護民眾權益與安全，如民眾有防疫相關疑問，可撥打1922防疫專線詢問。

永康分局呼籲民眾，若於防疫期間囤積口罩或哄抬價格，恐違反刑法、傳染病防治法或紓困振興特別條例等罪，最重處3年以下或7年以下有期徒刑，另得併科新台幣30萬元或5百萬元以下罰金，請民眾小心，勿以身試法。

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