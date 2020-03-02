大學開學日加強交通作為　內埔警公布2019年下半年10大易肇事路段

▲大學開學日，屏東縣內埔警公布2019年下半年10大易肇事路段，將持續加強交通作為，確保交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2日是屏東縣大學開學日，內埔警分局統計2019年下半年共發生1154件交通事故，其中3件為死亡車禍，肇事因素分別為未依規定讓車、右轉未依規定及未注意車前狀況；另公布10大易肇事路段，多集中於台一線、市區與屏科大、美和科大校區附近，提醒民眾行經高事故路段，務必減速慢行並遵照號誌行駛，確保平安。

▲▼勤務作為、校園交安宣導。

內埔警分局為提升民眾行的安全，統計轄區去年下半年各路段事故發生件數，以台一線96件最多，壽比路75件次之，其餘依序為學人路、科大路、昭勝路、廣濟路、光明路、南寧路、屏光路及學府路。

其中有4條路段落在屏科大與美和科大校區附近，幾乎是學生機車族群必經之路，另外6條為內埔鄉車況繁重道路，因應縣內大學院校開學，校園外機車族大增，尤其在上、放學及用餐時段，交通更易阻塞，因此公布易肇事路段能提醒學生族群，注意道路狀況避免危害。

內埔警分局表示，防制交通事故採執法與宣導並進，執法方面，除了執行警政署頒定取締酒駕、防飆專案，也針對易肇事路（段）口加強取締闖紅燈、逆向行駛、轉彎未依規定、未依二段式左轉、未戴安全帽及大車超載等重大交通違規加強取締。

另一方面，由交通組長巴龍祥與各分駐（派出）所所長每個禮拜深入社區內老人關懷據點，向高齡者宣導外出應穿著顏色鮮明之服裝之重要性，或至各校進行專題演講，將正確的路權觀念傳授給年輕學子，根植機車族群守法意識，保障用路人生命財產安全。

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