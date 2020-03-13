支持國土計畫法慘遭「出征」　洪申翰：不是按表決器就能蓋棺論定

▲國民黨團要求將《國土計畫法》退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫，立法院會13日成功將政院版《國土計畫法》付委審查，不過出身自環團的民進黨立委洪申翰因順應民進黨團決定，慘遭不少網友「出征」，洪申翰晚間也道出反對將《國土計畫法》修法退回程序委員會的原因。

行政院上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫，經立法院程序委員會列入13日院會議程。

立法院會13日在處理報告事項時，包括國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團都提議將政院版《國土計畫法》退回程序委員會重新提出，這也是在野黨連續兩週提案要求退回。最終經過表決，反對退回者58人、贊成者41人、棄權1人，全案順利交付內政委員會審查。其中，民進黨立委林淑芬未按鈴表示棄權、民進黨立委高嘉瑜則是誤按為「贊成」，與民進黨團決議不同調。

▲民進黨立院黨團召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會。（圖／記者李毓康攝）



此後，包括民進黨立委范雲與洪申翰皆慘遭網友「出征」，洪申翰晚間表示，行政院《國土計畫法》修法的草案送進立法院後，自己就約了過去在民間也算是進步陣營的一兩位空間規劃學者來交換意見。他指出，這次草案大致有兩個爭議，一個是縣市國土計劃的時限問題，另一個是否該把「國家重大建設計劃」放入得以變更的條文中。

針對時限問題，洪申翰指出，現行的時限規定是兩年，也就是將在今年4月30日到期，有些縣市審完交卷了，但有些縣市還有不小的落後，要在規範中的期限完成，看來是很有難度的，不同縣市的狀況差異也滿大的。

洪申翰說，學者都同意這部分應該是可以修法延長，給大家多一點時間，因為原本的時間規定真的滿緊迫，有些縣市看似在時限內完成了，但其實在這個階段該處理的議題並沒有好好處理，都想拖到下一階段再來面對。

不過洪申翰認為，雖然大家同意該修法延長，但幾乎都覺得，還是該訂一個適切地明確期限，而不是草案中用模糊的「一定期限內」帶過，這樣會造成後續的問題。

針對是否該把「國家重大建設計劃」放入條文，洪申翰認為，彈性範疇的大或小、怎麼定才好，當然可以合理討論，但如果要擴大，也不該淪為空白授權，但這次草案中的「國家重大建設計劃」，確實讓人很有空白授權的疑慮，因為過去確實已有太多打著「國家重大建設計劃」為名的浮濫開發，讓很多民間的朋友難以產生信任。

洪申翰說，如果主管機關想要擴大這個彈性的範疇，認為應該要有配套一個認定「國家重大建設計劃」的審議機制或標準，需要專業與民間的參與。

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者林敬旻攝）



洪申翰表示，今天早上表決的標的，是退回程序委員會，也就是要中止法案審查的程序，以第一個爭點來說，他支持期限該修法延長，但不該不設期限，因此，他當然同意修法的程序可以往下走。

洪申翰說，有些朋友可能會擔心，如果讓政院版繼續審，如果最後是「越修越糟糕」怎麼辦，但自己必須老實說，如果只要遇到跟自已意見不同的修法主張，就想要退回叫大家不要審不要討論了，那立法院也真的可以關起來了。

洪申翰也說，每一次的修法或立法，他都無法保證修法立法的結果，或者最後都一定能如自己所意，但他能做的是，在能夠表達的機會或過程中，好好把自己的想法講清楚，爭取更多人的支持，這就是最簡單的政治ABC，「如果我的想法無法爭取足夠多的人支持，而沒被採納，那麼就是自己這回合在政治上失敗了，就是這樣而已」。

洪申翰強調，所謂能夠表達的機會，絕對不是只有最後表決器的選擇而已，如果複雜政治過程的檢驗，都只要看表決器是按紅或是按綠就能蓋棺論定，「那麼我們每天的日常工作，真的是可以輕鬆非常非常多喔」。

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