縮到個位數了！大陸一天「只新增8例確診」　武漢5人其餘全是境外輸入

▲大陸新冠肺炎疫情不斷好轉。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

首次降至個位數！大陸國家衛健委最新通報，3月12日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例8例，新增死亡病例7例（湖北6例，山東1例），新增疑似病例33例；當日新增治癒出院病例1318例，解除醫學觀察的密切接觸者2483人，重症病例減少237例。

截至3月12日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例13526例（其中重症病例4020例），累計治癒出院病例64111例，累計死亡病例3176例，累計報告確診病例80813例，現有疑似病例147例。累計追蹤到密切接觸者678088人，尚在醫學觀察的密切接觸者12161人。

湖北新增確診病例5例（武漢5例），新增治癒出院病例1255例（武漢1103例），新增死亡病例6例（武漢6例），現有確診病例13171例（武漢12358例），其中重症病例3948例（武漢3793例）。累計治癒出院病例51553例（武漢35197例），累計死亡病例3062例（武漢2436例），累計確診病例67786例（武漢49991例）。新增疑似病例1例（武漢1例），現有疑似病例49例（武漢44例）。

3月12日0-24時，新增報告境外輸入確診病例3例（上海2例，北京1例）。截至3月12日24時，累計報告境外輸入確診病例88例。