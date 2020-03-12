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吸納人才「香港村」被罵納粹集中營　韓國瑜反嗆：這有神經病

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記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

針對本洲產業園區現況及整體產業發展，高雄市長韓國瑜12日與園區廠商進行交流座談，並因應這次新冠肺炎影響是否對本洲產業園區整體營運現況造成衝擊傾聽廠商意見，韓國瑜在座談會尾聲為自己的「香港村」辯駁，表示昨天拋出之後，有人亂罵一通說是學「納粹集中營」，韓國瑜說：「這都有神經病。」

▲▼ 韓國瑜市長到岡山本洲服務中心與企業座談 。（圖／記者翁進忠攝）
▲韓國瑜到岡山本洲服務中心與企業座談 。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼ 韓國瑜 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜到岡山本洲服務中心與企業座談 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜在座談會中提到，這次疫情從過年到現在已經70多天了，台灣人沒有一天是快樂的，心裡都有沉重壓力，不知道疫情何時會結束，會不會完全消滅，美國宣布歐洲觀光客暫停到美國旅遊，這是不得了，螺絲主要外銷市場美國和歐洲，大家對疫情沒有把握，幸運的是台灣防疫工作做得好，這是不容易，防疫期間所有老闆不能因為台灣疫情沒有擴散就放下心，疫情怎麼爆發沒人有把握。

他也提到，疫情對於經濟有衝擊，股票、產業鏈都受到影響，大家肩膀壓力大，因此願意跟銀行討論，在疫情結束前協助廠商與銀行協調， 不要抽銀根。另外，市府願意跟螺絲工業結合，向行政院經濟部跟提出申請也跟中鋼拜託，原材料的供貨價格稍微降低。再者，請企業主要照顧勞工朋友，市府勞工局、經發局一定跟大家配合。

最後他提到：「目前疫情嚴重、經濟疲軟，第一面對它，第二反過來思考蹲好馬步，做好研究發展準備跳躍，已經要求教育局在橋頭岡山，找一所幼兒園，到高三全部做雙語教育，為了岡山橋頭科學園區一年多以後要招商，教育問題做好準備。」

另外，他更提到：「昨天提出香港村，有的人簡直亂罵一通，說是學納粹的集中營，這都有神經病」。他進一步指出：「香港人來到高雄是最近的，如果香港人要往歐洲美國移民，或是台北、台南等地，結果來到高雄，發現雙語教育是全國最棒，加上醫療、交通、土地、美食、環境，就可以選高雄，如果原本規畫幾百畏卻來了千位，自然到別的地方買房子，這跟納粹集中營有什麼關係，我們要想下一階段高雄怎麼改變。」

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