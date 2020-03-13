捨藝文撐電競！台灣基進批韓國瑜為挽救青年支持度　花大錢製造防疫破口



▲去年韓國瑜曾出席「體感嘉年華」體驗電競產業。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府運動發展局近日公開招標2020高雄電競嘉年華，但台灣基進黨認為，電競嘉年華將在今年4至5月間擇一周末，於高雄巨蛋體育館等地點舉辦，但文化局卻已經取消幾場音樂會，為何面對同樣新冠肺炎疫情，卻有兩套標準？認為電競必辦就是要挽救青年支持度。

▲電競嘉年華需求書 。（圖／台灣基進提供）

台灣基進黨指出，日前高市府運動發展局提出「2020高雄電競嘉年華整體活動策會執行勞務採購案」，在需求說明書中明定採購金額500萬元，在今年4至5月間擇一周末，於高雄巨蛋體育館等地點舉辦電競賽事活動。



但是，市府另一個機關文化局，繼3月份草地音樂會延期、《楚歌別姬》音樂會取消後，高雄春天藝術節4月份節目《以浪漫為名》及《寶島搜神記》兩場室內廳堂音樂會也確定取消，全額退費。文化局也說明，5月份節目將視疫情發展後續，再決定是否如期舉行。



他們認為「同一個疫情，遇到罷免，卻有兩套標準？」原因只有一個，為救青年支持度，電競嘉年華非辦不可，面對罷韓民調支持度都維持過半的超穩定結構，韓市府決定大撒幣在4-5月拯救年輕選票，市長講一套，運發局卻是另外做一套，新聞局長在罷韓送件日指揮媒體質疑送件現場防疫，但現在卻花大錢製造防疫破口。

台灣基進表示，目前，許多的電競賽事都因為疫情而停辦或延後，電競產業的發展有賴政府挹注資源，但目前防疫為重，應思考是否延後舉行，而不是挺韓到底。五百萬規模的嘉年華若真的辦下去，後果恐怕不是韓市府擔得起的，對照文化局面對疫情如臨大敵，連連取消大半年前就規畫敲定好的藝文展演活動，運動發展局明顯非常勇敢，而這樣的「挺韓勇氣」，將造成高雄市民莫大的風險。

▲去年韓國瑜曾出席「體感嘉年華」體驗電競產業。（圖／資料照）

對此，高雄市府運動發展局表示，此案招標需求且已說明廠商應妥善規劃本活動安全事宜，目前進度正處於招標程序中，皆有持續隨時關注疫情動向與發展，於議約前會再與廠商研議展延辦理日期。

運發局進一步表示，電競賽事活動，有多種舉辦模式，有參考國際大型電競賽事因應疫情舉辦模式，評估採取線上連線對戰之可行性，不開放現場觀賽。未來標案執行，除依政府採購法依法行政外，也將以防疫政策為優先。最後，運發局強調此次純粹為政府部門籌備執行大型活動的事前行政作業程序，絕非無視中央與市府防疫作為與規範，近期辦理相關體育運動賽事（或活動），皆遵照市府與中央相關的防疫政策，用以確保市民與參與者的健康。

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