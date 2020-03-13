　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

捨藝文撐電競！台灣基進批韓國瑜為挽救青年支持度　花大錢製造防疫破口

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 1009_韓國於_電競嘉年華 。（圖／記者洪正達攝）
▲去年韓國瑜曾出席「體感嘉年華」體驗電競產業。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府運動發展局近日公開招標2020高雄電競嘉年華，但台灣基進黨認為，電競嘉年華將在今年4至5月間擇一周末，於高雄巨蛋體育館等地點舉辦，但文化局卻已經取消幾場音樂會，為何面對同樣新冠肺炎疫情，卻有兩套標準？認為電競必辦就是要挽救青年支持度。

▲電競嘉年華需求書 。（圖／台灣基進提供）

▲電競嘉年華需求書 。（圖／台灣基進提供）

台灣基進黨指出，日前高市府運動發展局提出「2020高雄電競嘉年華整體活動策會執行勞務採購案」，在需求說明書中明定採購金額500萬元，在今年4至5月間擇一周末，於高雄巨蛋體育館等地點舉辦電競賽事活動。

但是，市府另一個機關文化局，繼3月份草地音樂會延期、《楚歌別姬》音樂會取消後，高雄春天藝術節4月份節目《以浪漫為名》及《寶島搜神記》兩場室內廳堂音樂會也確定取消，全額退費。文化局也說明，5月份節目將視疫情發展後續，再決定是否如期舉行。

他們認為「同一個疫情，遇到罷免，卻有兩套標準？」原因只有一個，為救青年支持度，電競嘉年華非辦不可，面對罷韓民調支持度都維持過半的超穩定結構，韓市府決定大撒幣在4-5月拯救年輕選票，市長講一套，運發局卻是另外做一套，新聞局長在罷韓送件日指揮媒體質疑送件現場防疫，但現在卻花大錢製造防疫破口。

台灣基進表示，目前，許多的電競賽事都因為疫情而停辦或延後，電競產業的發展有賴政府挹注資源，但目前防疫為重，應思考是否延後舉行，而不是挺韓到底。五百萬規模的嘉年華若真的辦下去，後果恐怕不是韓市府擔得起的，對照文化局面對疫情如臨大敵，連連取消大半年前就規畫敲定好的藝文展演活動，運動發展局明顯非常勇敢，而這樣的「挺韓勇氣」，將造成高雄市民莫大的風險。

▲▼ 1009_韓國於_電競嘉年華 。（圖／記者洪正達攝）

▲去年韓國瑜曾出席「體感嘉年華」體驗電競產業。（圖／資料照）

對此，高雄市府運動發展局表示，此案招標需求且已說明廠商應妥善規劃本活動安全事宜，目前進度正處於招標程序中，皆有持續隨時關注疫情動向與發展，於議約前會再與廠商研議展延辦理日期。

運發局進一步表示，電競賽事活動，有多種舉辦模式，有參考國際大型電競賽事因應疫情舉辦模式，評估採取線上連線對戰之可行性，不開放現場觀賽。未來標案執行，除依政府採購法依法行政外，也將以防疫政策為優先。最後，運發局強調此次純粹為政府部門籌備執行大型活動的事前行政作業程序，絕非無視中央與市府防疫作為與規範，近期辦理相關體育運動賽事（或活動），皆遵照市府與中央相關的防疫政策，用以確保市民與參與者的健康。

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
好市多貨架被清空！矽谷人妻曝當地恐慌：已有ATM領不到錢
蘋果新iPhone售價出爐　官網將直接上架
苗栗國中妹遭3打1「輪流甩巴掌」！施暴學生移送法辦
快訊／立院三讀紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《國土計畫法》表決　高嘉瑜「按錯鈴」跑票、林淑芬棄權

「主席掉到凡間！」林為洲讚江啟臣接地氣：主席在哪黨中央就在哪

香港村挨批！韓國瑜怒罵神經病　鄭照新：美意被扭曲當然有情緒

雲端最前線／無薪假沒通報？如何避免補貼一場空？

政院版《國土計畫法》爭議不斷　民進黨團將提修正動議部分限縮

張天欽遭判撤職、停任2年　侯友宜：做事才是我選舉目的

調國防資料遭質疑　吳斯懷反批國防部「居心叵測」：不要這樣炒作！

大學畢業合照全戴口罩　張廖萬堅PO照「急尋愛女」！網歪：女兒好正

捨藝文撐電競！台灣基進批韓國瑜為挽救青年支持度　花大錢製造防疫破口

快訊／立院三讀通過紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

《國土計畫法》表決　高嘉瑜「按錯鈴」跑票、林淑芬棄權

「主席掉到凡間！」林為洲讚江啟臣接地氣：主席在哪黨中央就在哪

香港村挨批！韓國瑜怒罵神經病　鄭照新：美意被扭曲當然有情緒

雲端最前線／無薪假沒通報？如何避免補貼一場空？

政院版《國土計畫法》爭議不斷　民進黨團將提修正動議部分限縮

張天欽遭判撤職、停任2年　侯友宜：做事才是我選舉目的

調國防資料遭質疑　吳斯懷反批國防部「居心叵測」：不要這樣炒作！

大學畢業合照全戴口罩　張廖萬堅PO照「急尋愛女」！網歪：女兒好正

捨藝文撐電競！台灣基進批韓國瑜為挽救青年支持度　花大錢製造防疫破口

快訊／立院三讀通過紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」

美國1215人確診！　指揮中心：評估對這3州提升旅遊疫情建議

網購口罩神回饋！　「3片口罩＋運費」22元銀行全埋單

車停路邊意外遭撞　永康警追出肇事車主獲肯定感謝

美股狂瀉中概股遭殃　女性電商蘑菇街大跌近30%

網傳「2020年消失的企業」名單條列137家　專家曝：非一日之寒

PTT爆紅網美祈錦鈅畢業了！　染回黑髮「清純學士照」曝光

福特「最Man越野車」Bronco間諜照曝光　經典美式小馬即將回歸

亮･珠寶／最大配對梨形哥倫比亞祖母綠現蹤　CINDY CHAO震撼歐洲藝術博覽會

受困義大利！英國醫師目睹疫區慘況籲「效法封鎖」：就像在打仗

麗豐-KY去年EPS 18.02元　董事會決議配發每股現金股利13元

政治熱門新聞

蔡宜芳偷吃　綠名嘴脫口爆：不會很意外

不倫戀風暴後　蔡宜芳出沒立法院

施文儀曝內幕：中國從主角變導演

國安基金08:15緊急記者會　財長開盤前親上火線喊話

疫情燒到美國　謝震武：真像二戰

湯姆漢克斯、NBA兩球星確診　楊志良點出美國疫情惡化原因

陳其邁專訪／唐鳳問為何一人2片？ 「覆蓋率」才是口罩2.0的關鍵

蔡宜芳摩鐵偷情人夫　他爆可憐下場

NBA兩球星確診　醫師分析：有些球員有壞習慣

口罩預購首日大當機　張雅琴：爛透了！

紓困預算三讀！600億一毛未刪

日駐台代表：台灣防疫真知灼見

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

網友「一招」釣出唐鳳　本人親回引朝聖

更多熱門

相關新聞

新冠肺炎襲擊北歐　「挪威進入二戰後最嚴厲狀態」

新冠肺炎襲擊北歐　「挪威進入二戰後最嚴厲狀態」

新冠肺炎疫情升溫，近幾日在歐洲造成極大衝擊，就連北歐國家都難以倖免，各國紛紛祭出相對應的政策。其中挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）12日就宣布所有從北歐地區以外入境的民眾都須「強制隔離14天」，並且關閉各級學校，禁止部門衛生專業人員出國。

即日起外國人入境挪威強制隔離14天

即日起外國人入境挪威強制隔離14天

巴克利不妙　自爆受新冠肺炎檢測

巴克利不妙　自爆受新冠肺炎檢測

打臉「傳他確診」媒體！穆迪耶謝上帝

打臉「傳他確診」媒體！穆迪耶謝上帝

英超兵工廠主帥確診新冠肺炎

英超兵工廠主帥確診新冠肺炎

關鍵字：

電競高雄新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

更／印度爆死亡首例！76歲翁死後確診

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

全球大流行　譚德塞：各國不作為

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

加拿大總理杜魯道　宣布自我隔離

苗女學生遭霸凌　3打1輪流甩巴掌

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面