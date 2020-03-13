通過後將限制外出？日本「緊急狀態」法案結果下午出爐

▲日本新冠肺炎疫情持續蔓延，政府擬修訂法案，未來可能發動緊急狀態。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

為了防止新冠肺炎持續擴大，日本朝野協商修法將新冠肺炎納入緊急狀態條例中，眾議院12日已通過該法案，預計13日下午經過參議院內閣委員會審議後，結果便會出爐。法案如果通過，首相一旦發布緊急狀態後，都道府縣的知事便可根據疫情狀況要求學校停課、限制民眾出外、禁止群聚娛樂活動，甚至徵用私人土地或房屋、收購醫藥品與食品或為醫療相關使用。

根據《日本放送協會》報導，日本政府為控制新冠肺炎疫情，10日在內閣會議上修正《新型流感等對策特別措施法》，眾議院12日已經通過該修正案，今交由參議院內閣委員會審議。對此，日本政府智囊團副團長尾身茂表示，截至目前為止，日本尚未符合發動緊急狀態的條件，但是為防範疫情持續擴大，必須要有事前的規劃與準備。也希望相關單位能夠更明確的定出法案的目的與對策的影響範圍。

另外，熟稔流行傳染病治療與人權關係的同志社大學法學部教授川本哲郎則認為，他十分贊成該修訂案的基本架構與政府迅速的反應，但是政府卻沒有具體地明定發動緊急狀態之條件，希望政府未來能夠再積極完善內容並深思熟慮實際發動緊急狀態後，對社會會造成什麼影響。

該修訂案在參議院內閣委員會內，會先經過執政黨自由民主黨與在野黨公明黨、立憲民主黨的投票，投票通過後將會直接送往參議院本會議進行採決。