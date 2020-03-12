川普轉發「中國病毒」推文、談疫情稱「外來病毒」　挨轟超排外！

▲美國總統川普將新冠肺炎稱為「外來病毒」引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普11日晚間在白宮橢圓形辦公室發表演講，談到政府最新的防疫努力時，將病毒稱為「外來病毒」（Foreign Virus）。他先前也曾轉發一則支持者推文，內容將新冠病毒稱為「中國病毒」（China Virus），上述行為遭到外界批評「排外」（Xenophobic）。

川普11日晚間發表演講，談及政府的防疫工作，他表示已經「調動聯邦政府的全部力量」，對抗日益嚴重的公衛危機，「這是現代歷史中，對抗外來病毒（Foreign Virus）最為積極、廣泛與全面的努力……我有信心，透過計算並持續採取這些強硬措施，我們將顯著減少對於我們公民的威脅，我們最終將會迅速打敗這個病毒。」

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綜合CNN、《時代》報導，網友柯克（Charlie Kirk）在推特上力挺川普在美國南部邊境搭建高牆的政策，認為如此一來才能保護人民免於「中國病毒」（China Virus）的威脅。總統本人親自轉發這篇推文，「我們比以前任何時刻都更需要高牆。」此舉受到外界抨擊，民主黨總統提名參選人拜登（Joe Biden）也說，「一堵牆無法阻止病毒，種族主義也無法阻止病毒。」

美國目前累計1,281例確診，36人死亡，當局防疫能力已經遭到批評，川普上述行為也被輿論譴責「排外」。新冠肺炎疫情在全球各國引發恐慌與焦慮之際，針對東亞人、華人種族歧視與攻擊的事件增多，紐約等城市的華人企業、商家與社區都受到衝擊。

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