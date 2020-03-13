更新／西班牙封鎖4城鎮！　部長確診陽性…副總理被隔離

▲西班牙北部4村於GMT時間12日晚間11點封鎖後，警方在各路口進行管制。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎疫情蔓延進西班牙，當局12日宣布封鎖4座城鎮，並祭出一連串所施減緩經濟衝擊，包括政府挹注醫療中央和地區衛生當局、支付部分藥價和增設醫療設備的支出，以及為觀光業者提供紓困支持。

路透社報導，西班牙北部富裕的加泰隆尼亞地區政府12日發布命令，將地區首府巴塞隆納以北49公里的伊瓜拉達村（Igualada），及附近3個村莊封鎖。該地區已經爆發嚴重疫情，封鎖的村莊包括Vilanova del Camí、聖馬爾加里塔-德蒙特維（Santa Margarida de Montbui）以及奧德納（Odena）。

禁令自GMT時間12日晚上11點實施，成為西班牙在疫情中第一次發布的封鎖命令，加泰隆尼亞區內約7萬人因此受到影響。

▲西班牙平等部長孟蒂羅（Irene Montero）中鏢。（圖／達志影像／美聯社）

西班牙此前對源自中國武漢的新冠肺炎疫情並無大動作反應，12日平等部長蒙特羅（Irene Montero），其同性伴侶、副總理伊格禮夏斯（Pablo Iglesias）也因此必須接受隔離，所有內閣和皇室成員也必須接受檢疫。

當天，西班牙當局宣布大學及各級學校全面停課，暫定為期2個星期，並取消全國犯人極其親朋友好的監獄探視權。

政府最新祭出經濟對策，由總理桑傑士（Pedro Sanchez）宣布，將提出180億歐元用作紓困資金，減緩中小企業停工和受影響的損失，或是允許接下來6個月延遲繳交稅賦，「現在是艱困時期，但我們會克服它。我們會靠著團結一致，負起責任克服疫情。」

截至12日，西班牙新冠肺炎死亡人數已經攀升至84人，24小時內激增了80％，而該國3004例的確診病人，是歐洲繼義大利之後最多的國家，光是首都馬德里（Madrid）就有至少1400例確診。



出稿0727

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