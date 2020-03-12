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台南8座太陽能電子紙智慧站牌　交通局上線啟用

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▲台南市交通局向交通部爭取30座太陽能電子紙智慧站牌建置經費，日前完成8座上線啟用，亮麗新穎的造型頗受民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局向交通部爭取30座太陽能電子紙智慧站牌建置經費，日前完成8座上線啟用，亮麗新穎的造型頗受民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為改善台南市溪北地區，提供公車停靠即時資訊避免民眾久候，台南市交通局向交通部爭取30座太陽能電子紙智慧站牌建置經費，日前完成8座上線啟用，亮麗新穎的造型頗受民眾好評，後續將再增設22座，提供更精確的公車到站資訊，提高公車服務品質。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視溪北地區的公共運輸服務，尤其是改善不易設置候車亭或傳統智慧站牌的地區的公車到站資訊，避免民眾久候，指示交通局團隊利用台南日照時間長的地理環境優勢，打造出專屬台南市的太陽能智慧站牌。

▲台南市交通局向交通部爭取30座太陽能電子紙智慧站牌建置經費，日前完成8座上線啟用，亮麗新穎的造型頗受民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德指出，有別於傳統的智彗站牌，太陽能電子紙智慧站牌不必外接電源，直接由太陽能板供電，且電子紙顯示器耗電量低，即使無日光狀態下也可維持設備運作達14天以上，且操作簡易，使用年限長等種種優點。

王銘德強調，這組站牌不但具有科技內涵，外觀也符合現代簡約風格，亦搭配大台南公車識別色系，更一併設計簡易座椅，每座所需用地面積僅約0.72平方公尺，又無供電限制，更適於推廣到大台南每個角落。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，本次係爭取交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」經費共補助400萬元，將建置30座太陽能電子紙智慧站牌。本次上線啟用的8座包括：六甲區「六甲」、佳里區「南佳里」、學甲區「學甲市場」、「學甲」、柳營區「鳳和中學」及北門區「南鯤鯓」（雙向）、中西區家樂福等站，其餘22座也已勘察設置地點，將會於年內陸續派工完成，提供科技優質的乘車環境。

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