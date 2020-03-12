廈門台商隔離想逃！被抓後竟數次攻擊運將、企圖拆車　惡劣影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名從廈門飛回台灣的男性台商日前從防疫旅館逃跑，乘車南下到高雄市小港機場企圖出境，結果被小港機場人員發現及時攔下，交給防疫計程車送往檢疫隔離所，過程中他情緒失控數度攻擊計程車駕駛、試圖拆車內設備，讓現場處理的員警氣到怒吼，事後被台北市府開罰百萬罰單，同時也被警方依法送辦。

這位台商9日從防疫旅館逃跑後，先乘坐高鐵南下到高雄市左營，接著轉乘捷運到小港機場企圖出境，所幸被小港機場人員發現及時攔下，當時衛生局人員找來防疫計程車，要把他載到指定的檢疫隔離所繼續完成檢疫，結果他在坐車的過程中，就數度出現脫序的行為。

▲廈門台商被押上警車，帶隊警官下令上銬。（圖／記者許宥孺翻攝）

台商中途先對計程車駕駛大發雷霆，數度要攻擊正在開車的駕駛，試圖破壞乘客座跟駕駛座間的防疫隔簾，當時由後方護送的警方安撫阻止，不料當計程車下了快速道路以後，他的情緒更加激動且脫序，2度要求駕駛停在路邊，連警方苦苦勸說都沒有用，員警只好祭出強硬手段，將他押上警車、送到檢疫隔離所。

▲防疫計程車內部的帷幕隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局技正潘炤穎表示，「（台商）他在搭乘防疫計程車的過程中，除了幾次意圖恐嚇，還有一些脫序的行為之外，比較具體的如毀損，就是在破壞乘客座跟駕駛座中間的防疫隔簾」。台商事後被警方送入檢疫隔離所，除了被台北市府開罰百萬罰單外，還要面臨妨害公務、恐嚇及毀損等罪。

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