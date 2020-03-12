高雄年輕人街頭送玫瑰花「好溫馨」　一掃QRcode…竟跑出韓國瑜



▲Wecare高雄質疑年輕人送玫瑰花有反罷免賄選的嫌疑。（圖／翻攝Wecare高雄臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體日前才剛送連署書進高市選委會，不過近日高雄街頭卻出現一群年輕人捧著玫瑰花束四處發放，還附了一個QRcode，掃描之後竟然是高雄市長韓國瑜的祝賀影片，這樣的舉動遭罷韓團體「Wecare高雄」質疑：「有沒有反罷免賄選的嫌疑？」

Wecare高雄指出最近在路上收到了玫瑰花，掃了QRcode嚇了一跳，但還是強裝鎮定，旁邊有人在跟拍，因為對方完全沒有告知是跟韓國瑜相關的活動。他們質疑：「年輕人願意如此支持韓國瑜也是好事，但是這樣努力發展又積極的頻道。不解的是，為什麼要挺韓挺的這麼偷偷摸摸？」

而且全面性宣傳韓國瑜跟市政的頻道，還幫忙他到街上發玫瑰花，一朵玫瑰花也是不便宜，不知道有沒有「反罷免賄選的嫌疑」，更讓人想知道的是這個YT頻道，這麼多工作人員、這麼大手筆買玫瑰送，這些錢是從哪裡來的呢？

經記者詢問策畫此活動的的Youtuber「單單」，她說這活動全是自發性的，由於頻道是新創立的也要宣傳，想以高雄在地年輕人為主，討論政治議題也好，或者是目前大家關心的議題，然後去做企劃發想，剛好這次情人節就想到這個企劃，沒想到邀請韓國瑜拍影片他真的答應，供他們後製剪輯。

至於經費部分，單單說全是自掏腰包買的，有朋友剛好開花店，因此給了折扣，並無向外界說的這麼貴，就是希望在情人節之際，若大家收到市長祝福，會不會也想祝福回去，也藉此希望能改變年輕族群對韓國瑜的看法。

對此，高市府表示，網紅無償邀請市長協助拍攝祝福影片，市長從善如流答應協助，請政治利益團體不要再牽拖，破壞節日幸福氛圍，更是對單純網紅年輕人的一種恐嚇與霸凌，「we care 不是we 牽拖」，應立刻向單純的邀請單位致歉。

時間對我們來說完全沒用！