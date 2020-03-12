綠議員爆：公務員審罷韓連署書找到錯誤可多領3元！高市選委會：假消息

▲高市議員林智鴻(右)、公民割草行動發言人李佾潔(左)。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓二階送件9日送件，預計最快6月中旬就能進行下一階段投票，不過民進黨市議員林智鴻指出，據私下了解，基層公務人員審核一件連署書可領取2元，如果找到錯誤的連署書就可以多領3元，意思是審到一件錯誤的連署書可以領到5元，但高市選委會則駁斥這說法。

▲罷韓團體日前送件到選委會。（圖／記者洪正達攝）

民進黨市議員林智鴻指出，罷韓團體已經送出40萬份連署書，高市選委會主委陳雄文副市長在還沒審件就預告要剔除3萬份。但據私下了解，選委會內部消息指出，基層公務人員審核一件連署書可領取2元，如果找到錯誤的連署書就可以多領3元，意思是審到一件錯誤的連署書可以領到5元。陳雄文副市長的一番話其實就是用公務預算對基層審件公務人員下指導棋，刻意挑剔高雄民意的展現。

他要求：「陳雄文副市長兼選委會主委應該公開審件地點與審件時間，以公開透明原則，架設直播設備，讓全民檢視審件過程，保障民意不被刻意犧牲。」

對此，高雄市選委會駁斥此說法，一切依照選罷法規定，依照各個行政區發放連署書，並由戶政機關安排公務人員審核，一件計酬2元，但沒有找到錯誤就可以多領3元，認為現在假消息滿天飛，特此澄清避免誤會。