亞洲瘋搶口罩！她在美國卻驚覺「通勤沒人戴」　還被大肆嘲笑

▲南韓民眾排隊購買口罩。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

來自香港的20歲學生謝麗爾（Cheryl Man）平時在美國紐約讀書，時值新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，國內確診數已超過1000人，然而她在搭乘地鐵時發現，車上通常只有她戴著口罩。來到工作場所，她的同事也沒戴口罩，反而對她投以怪異的眼光。

時代（TIME）報導，戴著口罩的謝麗爾經常在通勤時感受到不友善的目光，情況變本加厲，她日前走路前往學校，一群青少年嘲笑她，還對著她的方向咳嗽，「我覺得被羞辱跟誤解。」平時身為學生的她也擔任研究助理，來到工作的地方，她同樣不好過，沒有任何同事戴上口罩，有些人還詢問她是否生病。

謝麗爾感嘆，做好防護應是公民義務，若是她真的感染，戴口罩將能避免傳染給很多人。回到她的出生地香港，許多民眾確實戴著口罩，實際上，港府與頂尖的醫療專家都建議戴口罩，藉此避免疫情蔓延。

報導指出，雖然在亞洲許多地方戴口罩已成為一種常態，然而香港可說是對口罩接近「狂熱」地步，民眾犧牲睡眠時間，在藥局排隊等著購買物資。來到南韓、新加坡與日本，政府也向國民發放口罩，台灣與泰國則限制口罩出口，以此滿足國內對於口罩激增的需求。

然而場景切換到美國，健康時戴口罩似乎難以被社會接受，川普政府按照世界衛生組織的建議說明，只有病患或照顧者需要戴口罩。美國衛生局局長亞當斯（Jerome Adams）曾在推特表示，「說真的，大家別再買口罩了」，這不能有效預防大眾感染，而如果醫療人員沒有足夠的口罩，社區將陷入危險。

隨著新冠肺炎持續衝擊各國，一般人究竟要不要戴口罩，也產生不同見解。范德比大學傳染病學系教授沙夫娜（William Schaffner）認為，大眾經常戴上的醫療口罩，沒有緊密貼著鼻子、臉頰與下巴，此外，若普遍建議人們戴口罩，醫療人員就無法獲得足夠資源，「最重要的是讓醫護環境有口罩可用，而不是在社區中使用。」

另一方面，香港中文大學呼吸醫學專家大衛（David Hui）則表示，戴口罩可以避免感染像是COVID-19的傳染病，這是常識，「如果你站在患者前面，口罩可以發揮一定的保護作用，能防止飛沫進入呼吸道，飛沫正是傳播的主要途徑。」他曾研究2002年到2003年爆發的SARS疫情，他還補充，雖然沒有確切證據支持口罩的抗病毒效果，但仍沒有理由拒絕使用口罩。

《時代》還解釋即使疫情爆發以前，在東亞各地戴口罩也是很普遍的現象，日本秀明大學社會學教授Mitsutoshi Horii表示，日本民眾經常出於非醫療的原因而戴口罩，像是為了保暖或於過敏期間遮蓋發紅的臉部，他也體會過文化差異，包括英國的人員曾建議他不要戴口罩，以免嚇到小孩。