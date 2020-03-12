新冠肺炎不平靜…7.1萬留學生遍布全球　教育部：赴外地、返台需評估風險

▲教育部呼籲在外留學生，若有意赴外地、包含赴境外旅行或返台，請謹慎評估可能的風險。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）在全世界延燒，教育部指出，目前已透過各駐外單位與當地台灣學生會會長及臉書、電郵等各式管道轉知各校學生注意及配合當地國政府防疫措施，並呼籲學生，若有意赴外地、包含赴境外旅行或返台，請謹慎評估可能的風險，並注意可能隨時變動的出入境管制限制及遵守防護等規範。

依據教育部「108年度世界各主要國家之我留學生人數統計」，目前台灣留學生總數約7萬1,221人。教育部說明，由於新冠肺炎病毒仍在持續蔓延，教育部各駐外單位皆已透過當地台灣學生會會長及臉書、電郵等各式管道轉知各校同學注意及配合當地國政府防疫措施。

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教育部提醒留學生，持續進行自我健康維護管理，平時注意量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸臉部之眼鼻口、盡量避免到人多擁擠的公共場所。若出現發燒、咳嗽或呼吸急促症狀，務必就醫後在家休息，不到公共場所。如有必要外出，例如就醫，務必戴口罩、勤洗手，並妥善處理口鼻分泌物。

▲依據教育部統計，目前台灣留學生總數約7萬1,221人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

教育部也提醒，保持與國內及鄰近的親友聯繫，並密切注意官方及校方通告，提高警覺。另外，隨著春假的到來，有意赴外地、包含赴境外旅行或返台的同學，請謹慎評估可能的風險。

教育部強調，一旦出現較大範圍的感染情形，對醫療體系的需求將大幅升高，也會有停課、居家隔離、商場關閉、避免外出等各種情況出現，建議學生適度準備一定週期的日常必需品及藥品，以維身心健康。

外交部也提供民眾「出國登錄」服務措施，鼓勵學生也下載「旅外救助指南」APP並登錄，留下個人緊急聯絡資訊，以利駐外館處能聯繫提供協助，有緊急聯絡事項，可撥打各地駐外機構電話。另，有關海外國人（包括海外留學生）緊急救難事項之協處，皆由各駐外館處統一指揮、統籌處理，倘有緊急需要協助事項，可就近與當地駐處聯繫。