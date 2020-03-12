每日參觀人數剩1000人！故宮拚宅經濟　加強網上看展、網路商城促銷

▲台北故宮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡玟君／台北報導

新冠肺炎疫情重創觀光，台北故宮現在每天參觀人數僅剩千人，打擊門票與文創商品收入。故宮博物院院長吳密察今（12日）接受立委質詢就被問及，如何配合現在趨勢力拼宅經濟，吳密察表示，將會趁疫情期間衝刺網路商城，利用促銷等方式，以一個月成長10%當目標努力。

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▲台北故宮現在參觀人潮大減。（圖／記者呂佳賢攝）

立法院教育及文化委員會今天請故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況並備詢，立委林奕華建議，故宮應該趁此機會將數位網站英文化，同時優化策展動線，吳密察答應，會趁這一波先將數位網站英文化補強，同時目前靠著每週休館一天時，進行展場小型補強工程。

▲多名立委認為台北故宮應該趁這一波優化數位網站內容。（圖／記者呂佳賢攝）

多名立委均提出故宮必須依據現在趨勢推廣宅經濟，如立委陳秀寶就說，現在沒人前往故宮，那禮品店就沒有收入，進而造成文創商品只能擺在那，如何減少庫存是故宮必須重視的一環，吳密察表示，網路商城正在大力推廣，一定會有促銷，同時發現故宮粉絲專頁按讚數雖然多，但卻沒有轉換成商機，因此也會要求小編不能只追求按讚，要努力將按讚變成商機來源。

為了讓民眾在家也能看展，目前故宮已推動無牆博物館多年，同時還有720度VR走進故宮、故宮教育頻道、故宮Open Data專區等6大數位典藏，但立委吳思瑤認為，目前6大數位典藏瀏覽率不佳，如Open Data近期就少了三分之一瀏覽率，吳密察表示，由於目前只有4至5人負責6大數位典藏專區，人力較不足，吳思瑤認為應該要成立專責機構來負責。