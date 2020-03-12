醫師煮咖啡、高中生送巧克力　為第一線防疫醫護人員加油打氣

▲醫師煮咖啡為秀傳醫護人員加油打氣。（圖／彰化秀傳醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情持續升溫，彰化市陳進德醫師每天煮百杯熱咖啡送到彰化秀傳醫院，感謝辛苦的前線醫護人員；12日下午國立鹿港高級中學校長林宜賢帶領學務主任許士禮及10 多位在校生，到彰濱秀傳贈送100份巧克力及卡片，讓前線防疫人員更有元氣繼續跟疫情作戰。

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▲高中生送巧克力為秀傳醫護人員加油打氣。

每逢媽祖進香，彰化市陳進德醫師都會召集志工群，煮免費「彰化媽祖進香咖啡」提供給信眾飲用，連續6年不間斷，今年因為疫情影響媽祖遶境延期，但仍然以感恩的心情煮著一杯杯誠意滿滿的咖啡，轉送給忙著疫情的醫護同仁加油打氣，感謝大家辛勞。

▲醫師煮咖啡為秀傳醫護人員加油打氣。

林宜賢表示，此次送暖到醫院的活動，起因是近日新冠肺炎疫情延燒，鹿港高中學生深深覺得醫護人員防疫很辛苦，又無法訂到外送餐點，紛紛替醫護人員打抱不平，因此校方主動和醫院聯繫，希望在同學課餘時間，為醫護同仁加油打氣，讓前線防疫人員更有元氣繼續跟疫情作戰。

▲高中生送巧克力為秀傳醫護人員加油打氣。

彰濱秀傳紀念醫院由行政副院長陳茂文及護理部主任謝嘉琪代表接受巧克力，謝嘉琪說，護理人員吃到巧克力，想到高中同學們的心意，甜到心裡的感動讓大家更有動力為民眾的健康努力。陳茂文更進一步強調，這段期間醫院所有單位同仁都動起來一起防疫，奮力做好把關工作，守護民眾健康，希望疫情趕快結束，能夠恢復正常生活作息。

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