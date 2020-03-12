奧地利有「醫生證明」才能戴口罩！違者重罰5200元　境內確診已破200

▲新冠肺炎疫情席捲歐洲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲新冠肺炎疫情嚴重，各國皆人心惶惶，口罩等防疫用品也開始出現短缺，不過在奧地利仍需要「醫生證明」才可以戴口罩。原來是該國在2017年實施「禁蒙面法」，在公共場所戴口罩被警察看到的話，可能會開罰150歐元（約台幣5,200元）罰款，駐奧地利代表處表示，即使新冠病毒肆虐，但目前在公共場合隨意戴口罩仍然違法。

據奧地利衛生部統計，目前該國累計確診206例，疫情不算輕，但「駐奧地利代表處」也在臉書上表示，目前在該國公共場合隨意戴口罩仍然違法，「照規定還是不行，但是是否會開罰由執法警察決定，執法警察是否會採彈性做法，我們無法保證。」但他們表示，依照警察的執法習慣，一開始可能會先勸導，不太會直接開罰。

奧地利自2017年10月1日起實施新法律「禁蒙面法」(Anti-mask law)，在公共場所戴口罩被警察看到的話，可能會開罰150歐元罰款，若是生病需要戴口罩者，必須請醫生開立證明並隨時放在身上。

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