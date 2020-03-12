義大利知名醫療長確診「呼吸衰竭亡」　全國醫界抗議防護大漏洞！

▲義大利醫護人員穿著防護服進入加護病房，治療新冠肺炎患者。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

義大利安莎通訊社11日報導，瓦雷澤醫療協會主席斯特拉（Roberto Stella）10日晚間於科莫病逝，67歲的他死於新冠肺炎（COVID-19）引起的呼吸衰竭，入院治療仍不治。該國眾多醫界人士紛紛悼念斯特拉的死訊，同時也希望政府能關注醫護人員面臨的風險。

斯特拉是義大利北部城市瓦雷澤（Varese）醫療協會負責人，生前也為知名醫師，他確診新冠肺炎，因為呼吸衰竭而入院治療，仍於10日晚間不敵病魔。該國醫界人士聽聞消息後相當悲痛，感嘆斯特拉這一生的貢獻，同時希望政府能多注意醫師與護理人員面臨的危險。

Roberto Stella, president of the medical association in Varese, northern Italy, died of the #coronavirus pneumonia at the age of 67. pic.twitter.com/xy8g0NzcCh — Secret Beijing (@Secret_Beijing) March 12, 2020

聲明中寫到，斯特拉是家庭醫師的榜樣，他的死訊代表醫界人士的抗議，這些人至今仍未獲得適當的防護裝備來避免感染。報導指出，斯特拉生前相當受到敬重，在當地與全國都有良好名聲。

義大利截至今（12）日下午3時有1萬2462例確診，827名患者死亡，政府也實施「全國封鎖」。同時，該國病床數量與醫療用品都陷入短缺，醫師做出艱難抉擇，Politico報導，有醫師就決定優先治療較年輕與健康的患者，因為這類病人痊癒的可能性較高。

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