義大利知名醫療長確診「呼吸衰竭亡」　全國醫界抗議防護大漏洞！

▲義大利醫護人員穿著防護服進入加護病房,治療新冠肺炎患者。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

義大利安莎通訊社11日報導,瓦雷澤醫療協會主席斯特拉(Roberto Stella)10日晚間於科莫病逝,67歲的他死於新冠肺炎(COVID-19)引起的呼吸衰竭,入院治療仍不治。該國眾多醫界人士紛紛悼念斯特拉的死訊,同時也希望政府能關注醫護人員面臨的風險。

斯特拉是義大利北部城市瓦雷澤(Varese)醫療協會負責人,生前也為知名醫師,他確診新冠肺炎,因為呼吸衰竭而入院治療,仍於10日晚間不敵病魔。該國醫界人士聽聞消息後相當悲痛,感嘆斯特拉這一生的貢獻,同時希望政府能多注意醫師與護理人員面臨的危險。

