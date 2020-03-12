上銬影片曝！廈門台商上防疫計程車還想跑　運將反應快...警壓制怒喊：坐好！

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

一名廈門返台的台商因為不配合居家檢疫，9日落跑到高雄小港機場想要出境，所幸被警方及時攔下，最後是由防疫計程車將男子載往隔離檢疫所，不過男子在路程中竟攻擊計程車司機，遭到後頭護送的員警上銬，而現在這段影片也曝光了。

▲廈門台商被押上警車，帶隊警官下令上銬。（圖／記者許宥孺翻攝）

這名台商違反居家檢疫規定，9日搭乘高鐵抵達高雄，隨後轉搭捷運到小港機場準備出境，高雄市衛生局第一時間取得消息後，也立即聯絡轄區警方協助，順利將男子攔截下來，衛生局找來防疫計程車要將男子帶回隔離檢疫所，員警則是在後頭護送。

▲防疫計程車內的帷幕隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過這名男子搭上計程車後仍相當不配合，在快速道路上意圖攻擊計程車司機，還破壞帷幕隔板想要落跑，所幸司機急中生智，趕緊打雙黃燈並緩緩停靠路邊，後頭護送的員警也驚覺不對勁，立即下車上前查看。

從衛生局公布影片可以知道，當時防疫計程車和警方就停在快速道路下，廈門台商已經被警方壓制帶上警車，但是並沒有戴口罩，員警還詢問防疫計程車司機：「有沒有多的口罩？」，台商進到車內後仍不斷掙扎，遭到值勤的員警喝斥：「坐好！」、「上去！叫你上去有沒有聽到！」，最後帶隊的警官則是下令將男子上銬，才順利將人帶回隔離檢疫所。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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