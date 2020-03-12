　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

上銬影片曝！廈門台商上防疫計程車還想跑　運將反應快...警壓制怒喊：坐好！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

一名廈門返台的台商因為不配合居家檢疫，9日落跑到高雄小港機場想要出境，所幸被警方及時攔下，最後是由防疫計程車將男子載往隔離檢疫所，不過男子在路程中竟攻擊計程車司機，遭到後頭護送的員警上銬，而現在這段影片也曝光了。

▲廈門台商被押上警車，帶隊警官下令上銬。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲廈門台商被押上警車，帶隊警官下令上銬。（圖／記者許宥孺翻攝）

這名台商違反居家檢疫規定，9日搭乘高鐵抵達高雄，隨後轉搭捷運到小港機場準備出境，高雄市衛生局第一時間取得消息後，也立即聯絡轄區警方協助，順利將男子攔截下來，衛生局找來防疫計程車要將男子帶回隔離檢疫所，員警則是在後頭護送。

▲防疫計程車內的帷幕隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲防疫計程車內的帷幕隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過這名男子搭上計程車後仍相當不配合，在快速道路上意圖攻擊計程車司機，還破壞帷幕隔板想要落跑，所幸司機急中生智，趕緊打雙黃燈並緩緩停靠路邊，後頭護送的員警也驚覺不對勁，立即下車上前查看。

從衛生局公布影片可以知道，當時防疫計程車和警方就停在快速道路下，廈門台商已經被警方壓制帶上警車，但是並沒有戴口罩，員警還詢問防疫計程車司機：「有沒有多的口罩？」，台商進到車內後仍不斷掙扎，遭到值勤的員警喝斥：「坐好！」、「上去！叫你上去有沒有聽到！」，最後帶隊的警官則是下令將男子上銬，才順利將人帶回隔離檢疫所。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【相關新聞】

獨／首例拒檢疫落跑被上銬！廈門台商搭高鐵衝機場　重罰百萬原因曝…

ET快訊
連續3人赴歐染疫　陳時中曝「飛機高風險地點」
台大教授預測疫情最新「趨勢圖」曝！韓國3月底收尾、義大利2種
40多歲女英國轉機遊愛爾蘭確診　接觸者7人須採檢、25人居家
婦發燒被請下包機竟是「懷孕」　指揮中心：乘客本人也不知道
美國新冠肺炎疫情升溫！陳時中：下一步會「分州、分區域」做管制
第二批武漢包機361人「一採完成」　指揮中心公布結果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊！北捷蘆洲站驚傳婦女持刀情緒激動　捷警迅速上車逮人

承認查證瑕疵…吳子嘉向陳菊道歉但不認錯：看蔡英文面子顧全大局！

「美魔女車手頭」曝光！家庭主婦想賺零花　被逮辯「第一次」沒人信

怕性愛檔案外流！直銷美女兩度失身傻付10萬　變態男還要她開擴音

伸手撥弄+水下戲逐綠蠵龜…小琉球浮潛客「一上岸就被逮」！函送屏檢偵辦

別亂鑽！國道匝道「天眼」系統新增5處　出口愛插隊罰3至6千　　

OL助德國網友買「肺炎物資」急匯400美元　警方：母湯哦這是詐騙！

上銬影片曝！廈門台商上防疫計程車還想跑　運將反應快...警壓制怒喊：坐好！

他約心上人喝酒趁機硬上！道歉完再索吻亂摸　妹仔崩潰：只把你當朋友

中市警籲防「疫」、防「禦」駕駛兼具　行車更平安健康　

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

快訊！北捷蘆洲站驚傳婦女持刀情緒激動　捷警迅速上車逮人

承認查證瑕疵…吳子嘉向陳菊道歉但不認錯：看蔡英文面子顧全大局！

「美魔女車手頭」曝光！家庭主婦想賺零花　被逮辯「第一次」沒人信

怕性愛檔案外流！直銷美女兩度失身傻付10萬　變態男還要她開擴音

伸手撥弄+水下戲逐綠蠵龜…小琉球浮潛客「一上岸就被逮」！函送屏檢偵辦

別亂鑽！國道匝道「天眼」系統新增5處　出口愛插隊罰3至6千　　

OL助德國網友買「肺炎物資」急匯400美元　警方：母湯哦這是詐騙！

上銬影片曝！廈門台商上防疫計程車還想跑　運將反應快...警壓制怒喊：坐好！

他約心上人喝酒趁機硬上！道歉完再索吻亂摸　妹仔崩潰：只把你當朋友

中市警籲防「疫」、防「禦」駕駛兼具　行車更平安健康　

台鐵稱「分流辦公已完備」　工會打臉：第一線員工沒聽說

朱志群／籲陸方支持江啟臣黨內改革　適時調整對台政策

義大利商店全熄燈！市長對「空蕩街頭」直落淚：做出很多犧牲

川普取消本周行程！避免疫情擴大　紐約聖派屈克節遊行258年首停辦

半夜傳來嘔吐聲！　她嚇醒開燈目擊「稀有噁爛現場」呆住後大笑

藥局代賣口罩　每日補貼800元　財政部核釋免所得稅

義大利淪陷對外求助…「歐盟各國都沉默」！義駐歐盟大使：只有中國幫忙

被叫藝人不好意思　「安安」安以宸：叫我直播主就可以了

蓄意不掛車牌！「HINO紅色大貨車」累犯抓到了　最高開罰萬元

中職／保護火球男森榮鴻　葉總訂出使用計畫

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

快訊／國二少女陳屍住家　警排除他殺

心臟病兒急送北榮！救護車車牌曝光

獨／首例拒檢疫落跑被上銬！廈門台商重罰百萬原因曝…

綠帽夫：我老婆被你騎1、20年！兄弟嗆「她也歡喜歡喜」

三重正妹警腰包繡「屁孩殺手」　網戀愛敲正面照

10年來忍受1萬人蹂躪…美艷輕熟女痛苦存下千萬

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

誆投資型保險保證獲利　賣7客戶44張保單涉詐欺

心臟病少年抵北榮　爸：我們全家感激

女童隨陌生人進山區　竟在墓園現身

遭友人掏槍指頭！他拔魚刀殺死人下場曝

26歲護理師遭砂石車爆頭！工作2年第1次遲到

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

更多熱門

相關新聞

高雄女眼睛遭乾洗手液噴濺狂流淚　

高雄女眼睛遭乾洗手液噴濺狂流淚　

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，民眾提升防疫觀念，精常使用乾洗手、酒精消毒，不過使用過程得要多留心！高雄市一名莊姓女子日前使用乾洗手消毒，不小心噴濺到眼睛，當下眼睛刺痛不舒服，所幸經眼科醫師開立藥物治療後已痊癒。

怕了！老鷹中鋒賽後狂用乾洗手消毒

怕了！老鷹中鋒賽後狂用乾洗手消毒

中國宣布：疫情流行高峰已經過去

中國宣布：疫情流行高峰已經過去

郭台銘看新冠肺炎對全球經濟影響：消費需求大過供應鏈問題

郭台銘看新冠肺炎對全球經濟影響：消費需求大過供應鏈問題

送咖啡巧克力　為醫護加油打氣

送咖啡巧克力　為醫護加油打氣

關鍵字：

高雄市新冠肺炎防疫計程車台商隔離檢疫所

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面