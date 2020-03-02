「寶寶多大肌瘤就多大」輸8袋血搶命！孕媽曝手術過程...過來人秒懂爆淚

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親懷孕時發現子宮有肌瘤，後來種種因素所致，肌瘤隨著寶寶一起長大，不僅增加手術風險及難度，甚至害她險些把命搭上，在鬼門關走一遭的她深有所感，惹淚許多擁有相同遭遇的媽媽們。

孕媽今在「爆怨公社」有感而發，直言「每次看到那種8+9妹，一個、一個又一個的生，然後抱怨自己遇到渣男，之後又生然後再抱怨，最後可憐的都是孩子，而不是妳跟渣男。我認真覺得若沒能力給孩子一個好環境，拜託請避孕！」

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她透露，自己生了一個孩子，就差點死在手術台上，「醫生把我整個子宮翻出來才找到寶寶，寶寶多大肌瘤就長多大，一刀切下去，看到肌瘤沒看到寶寶，我的子宮整個對折，翻出子宮拿出寶寶後，隨之而來的是大出血，輸了八袋血才救回一命，還好沒上演保大保小的戲碼」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

孕媽表示，當初在懷孕時才發現有肌瘤，大小0.3公分，存在部位也不會影響到寶寶，但因懷孕賀爾蒙改變、激素增加種種因素，肌瘤也跟著長大，「其實我寶貝也命大，跟肌瘤各據一方都長得很好，只是忙壞了醫生找寶寶，還有苦了我這媽，人家做月子在吃麻油雞，我在吞抗生素。」

她也解釋道，「那時我已經在失血了，不能摘除肌瘤，子宮塞回去後，2年之後才能去做內視鏡摘除了肌瘤。」文章釣出不少擁有相同經歷的人，就有母親表示，懷孕後有肌瘤就不能先拿，要一起取出或等出生後找時間取出，但也要看肌瘤位置。

這位媽媽提到，「我也是有肌瘤生孩子，肌瘤痛起來會超級痛還無解，因為北鼻在肚內，急診醫師不敢用藥，很像是急性腸胃炎但不能吃藥那樣，所以我懂原po的辛苦，我生小孩也是用命換的，看到別人一直生一直丟小孩，真的是很傻眼，每次看那種新聞都超生氣的。」