看見2歲女兒尿床！狠媽抱起「丟進滿水浴缸」...冷血等溺斃　超慘下場出爐

▲美國華裔媽媽親手溺死女兒，判決26日出爐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導



美國28歲華裔媽媽李琳（Lin LI）26日被法院判處18年的有期徒刑，她在2016年狠心將年僅2歲的親生女兒美樂蒂(Melody Zheng)丟到浴缸中溺斃，只因女兒尿床。李琳當下得知宣判後表示，自己將永遠活在悔恨之中，而她的委任律師則說，將會提起上訴。

綜合外媒報導，李琳在去年就被判過失殺人罪名成立，在她2016年溺死自己女兒的前一晚，還毆打兒子的頭並壓進水中教訓，行徑相當令人髮指。據了解，李琳當時因為女兒尿床而暴怒，竟將女兒丟到滿水的浴缸中，直到溺斃停止掙扎。

法官道琳（Deborah Dowling）26日當庭表示，被告（李琳）有責任照顧孩子，確保孩子的人身安全，但卻用危險方式來管教，導致親生女兒身亡。法院的判決內容還指出，李琳在兒子年滿16歲前，都不能有任何接觸。

事實上，負責該案的布魯克林區助理檢察官麥卡迪（Roger McCready）要求法院應判處李琳35年的有期徒刑，包括過失殺人25年與毆打10年，最終法院判處18年有期徒刑。李琳本人得知宣判結果後表示，自己將永遠活在悔恨之中。