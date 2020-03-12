義大利疫情死亡率為全球平均值2倍！　美專家：新肺死亡率為流感10倍

▲新冠肺炎肆虐義大利。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎肆虐義大利，截至12日上午為止，確診病例一共為12462位，死亡人數也已達827位，死亡率高達6.8%，比世界衛生組織的平均值3.5%還高出許多。中國在2月份的研究指出，新冠肺炎對50歲以上的患者風險極大，死亡率也提高。而義大利同時也是歐盟人口結構最老的國家，40歲以上的人口占了全國60%，因此導致義大利的死亡率較其他國家高出許多。

據《商業內幕》報導，歐盟數據指出，義大利是全歐洲裡人口結構最老的國家，年輕人的比例也是最低，40歲以上的人口就佔了將近60%，65則占了23%；且全國平均年齡為46歲，比歐盟平均值的42.8歲還高。

▲義大利新冠肺炎的死亡率比全球平均值高出許多。（圖／達志影像／美聯社）

義大利國家衛生研究所表示，全國19歲到50歲的新冠肺炎患者只佔了20%，且死亡者的平均年齡為81歲，大多數都是原本就有一些健康問題。另外，義大利的社交文化較為親密，家庭關係也緊密，再加上人口結構高齡，導致新冠肺炎在義大利大肆擴散。

不過，美國密西根大學流行病專家 （Aubree Gordon）指出，義大利死亡率高的原因也有可能是因為採檢的程度不夠廣泛，像南韓就檢測了14萬次，死亡率僅0.6%，因此認為義大利的死亡率可能和全球平均值差不多，且疫情可能會在義大利「大爆發」，不過死亡率仍需要更大量的採檢才能斷定。

▲義大利全國確診人數已經突破12000名。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家衛生研究院（NIH）「國家過敏和傳染病研究院」（NIAID）的院長安東尼（Anthony S. Fauci）也在11日表示，包括中國的數據在內，新冠肺炎的致死率大約為3%，但因為新冠肺炎有許多患者是無症狀感染，因此猜測全球的感染人數一定更高，死亡率也會小於3%；另外，他也強調，流感的致死率大約為0..1%，但新冠肺炎的致死率至少是流感的10倍。