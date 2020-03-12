杜特蒂今接受新冠肺炎檢測…女兒自主隔離！菲總統府關閉消毒中

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓媒體最新消息指出，總統杜特蒂的女兒、納卯市（Davao City）市長薩拉（Sara Duterte）因有辦公室員工身體不適，因此她已申請在家進行自主隔離檢測。杜特蒂日前已簽署行政命令，宣布菲律賓進入公衛緊急狀態，加上有內閣曾接觸過確診病患，因此他本人也將在12日進行新冠肺炎檢測，總統府也會於當天關閉進行消毒。

杜特蒂的特助克里斯多夫（Christopher Bong Go）表示，目前杜特蒂（Rodrigo Duterte）並未出現任何症狀，為了謹慎起見，他們仍會接受檢測，「考慮到我們定期會面的到內閣成員，曾經接觸過確診病患，在閣員決定自主隔離的同時，我們也決定遵照衛生官員建議，採取預防措施。」

曾和確診病患接觸過的閣員為，財政部長多明格斯（Carlos Dominguez III）和交通部長圖加德（Arthur Tugade），目前兩人皆無出現症狀，但出於謹慎，兩人決定在家採取自主隔離。另外，馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）也表示，他結束英國行返國後，也會進行自主隔離。

參議院議長索托（Tito Sotto）也表示，由於參議院聽證會中，有一名證人確診新冠肺炎，因此整座參議院大樓將關閉消毒，曾出席會議的議員、工作人員也會全部自主隔離。

目前菲律賓累計49人確診、2人死亡。

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