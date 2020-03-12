義大利醫建議救治採「戰時順序」　年輕較健康者優先

▲義大利目前的醫療資源極度缺乏。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在義大利迅速蔓延，截至12日累計12462名確診病例，827人死亡，繼進入鎖國狀態之後，總理孔蒂（Giuseppe Conte）又緊急宣布關閉藥局、販售食品以外的商店。目前當地醫療資源也超過負荷，醫界11日建議採戰爭時期的救治順序，以年輕人和治癒機會高的病例優先救治。​​​​

綜合外媒報導，義大利11日新增196死，是自疫情爆發以來最高單日死亡數，總理孔蒂（Giuseppe Conte）緊急宣布停止所有商業活動，除了藥局、販售食物的超市可以營業外，其餘公眾營業場所皆須關閉，公共交通和物流將正常運行。 ​​​​

由於疫情失控，義大利的醫療物資嚴重短缺，在病床和呼吸器不足情況下，麻醉師和醫生必須為誰優先接受治療做出困難決定。

▲義大利已經進入鎖國狀態。（圖／達志影像／美聯社）

在醫療資源有限的情況下，義大利麻醉學和重症監護學會（SIAARTI）建議，醫生和護士應比照「戰時分類」的原則，將稀少醫療資源留給最有機會存活下來的病患，這意味相較於年紀較長或已存在健康問題的患者，年紀較輕和較健康的患者將優先獲得治療，因為整體健康狀況較差的患者可能需要更多的資源才能生存。

目前義大利當局也開放以其他方式增加醫療人力，包括雇用短期任務型專家，招聘志願義工及退休醫師，而剛畢業尚未分專科的醫學生也將被分派到各醫院協助。

▼義大利將優先治療年紀較輕和較健康的患者。（圖／達志影像／美聯社）