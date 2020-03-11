特稿／蔡英文平衡人道與防疫　二次包機應該得到些掌聲

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／特稿

第二批武漢包機返台落幕，蔡英文政府終於從「人道」與「防疫」的煎熬拉扯間鬆了一口氣。回顧整起包機的過程，蔡政府冷靜沉著、不慍不火，不管是面對外在擾動或內部8成反對接人的聲浪，咬牙頂住壓力夾擊，以安全為首要目的，務實地讓滯留者回家，的確值得給予肯定。

面對台灣人滯留湖北的這個難題，政府態度一直只有兩點，第一是「要把國人接回家」，第二是必須在「安全無虞」的前提下，蔡政府從一開始就是要把政治意涵降到最低。

正因為如此，在執行第一次包機返台時，雖然面對無法直接對口的困境，但仍透過中介團體，給出相當程度的信任與誠意。

至於二班包機的成行，蔡英文在這時候面對的除了要持續與對岸協商，同時還得面對國內在野勢力的批評，例如，前總統馬英九等人在過程中多次高舉人權大旗，重批執政黨。

但事實上，對蔡政府而言，在野黨的抨擊並沒有讓他們感到苦惱，真正讓政府憂心的反倒是湖北有人提告政府、血友病童母親爭議在國內再度掀起反中情緒，連鎖反應出高達8成以上的民意「反對政府接人」，這也是蔡英文為何會在人道煎熬與拉扯中思考如何因應與解套的關鍵。

無獨有偶，當第二批包機遲遲沒有下文之際，偏偏又遇上日本鑽石公主號包機的難題，經過反覆審思疫情與情勢，蔡政府最後下了一個決定，就是執行鑽石公主號任務必須以「最高防疫標準」，而這趟台日合作的成果被國際譽為成功的「橫濱模式」也給了蔡政府一計強心針。

正因為「橫濱模式」的成功，蔡英文認為武漢包機如果能比照，對於兩岸應該都是雙贏的局面，畢竟人道與安全都能夠被兼顧；而就在這個時候，香港政府也參考了台灣「橫濱模式」接回港人，這讓蔡政府看見了二次包機的曙光。

經過磋商，在對岸同意的情形下，蔡政府以「兩個優先」、「三個原則」為基準，讓兩岸在處理包機問題上能在「人道」與「防疫專業」間取得平衡，也算是皆大歡喜的結果。

整體而言，在兩岸磋商與合作下，武漢包機的任務總算是平安完成，即便過程中傳出一些零星的火花，但這都無損雙方在對抗多變化病毒時，包機必須更加慎重上的基本認知。左邊是人道，右邊是防疫，如何取得平衡，當飛機落地的那一刻，台海雙方的確都值得給予一些掌聲，畢竟病毒當前，光會「噓」的負能量，無助於問題的解決。

其他人也看了這些...

►第二批武漢2包機載回470人！將比照「橫濱模式」 交部：華航已準備好

►第二批武漢包機返台 蘇貞昌「堅持3原則」：安全到台灣才算

►行政院：推口罩實名制2.0 讓沒時間買的上班族、學生能買到

更多熱門新聞...

►助日本防疫！唐鳳檢查covid19程式碼「改了1個字」 網友跪：神佛大人

►唐鳳：「口罩實名制2.0」12日上線 每周四上版更新

►口罩實名制2.0「運費15元內」 網揭「犧牲物流人員」隱憂：差價誰吸收？

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！