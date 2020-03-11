摩鐵幽會蔡宜芳3小時！　張益贍「金句」遭名嘴酸爆

▲蔡宜芳、張益贍不倫戀，遭名嘴酸爆。（圖／ETtoday資料照、張益贍臉書）



記者林彥臣／綜合報導

「F奶甜姐兒」蔡宜芳去年參選北市立委失利，現在擔任民眾黨黨團助理的她與民眾黨中央委員張益贍爆出不倫戀，被周刊拍到在摩鐵幽會3小時，但是張益贍回應周刊卻表示是在「討論公事」遭到名嘴酸爆。

資深媒體人陳東豪在臉書中發文表示，「上摩鐵談公事，金句啊！」。另一則發文中，陳東豪又表示，今天的「蔣孝化」月領10萬的副執行長當保母，並強調「文化基金會證實是10萬7千元」。

網友回應陳東豪的貼文表示，「如果辦公室可以談私事。同理在摩鐵當然可以談公事！」、「請出具會議紀錄或是發言逐字稿」、「果然超越藍綠！建黨短短時間，一家親事情一件一件來，厲害」、「翹班、按摩、摩鐵排毒，還可月領14萬......阿北還有缺人嗎？」、「談的都是個人衛生保健的事，也沒有錯啊！」

另外桃園市議員王浩宇則分析，重點不是蔡宜芳，重點是柯文哲酬庸的文化基金會副執行長月領14萬，不但掛市府官職負責民眾黨事務、進出民眾黨，每天只到文基會上班2小時，上班時間還出現在養生會館、摩鐵談事情？ 柯粉到底有什麼臉批評洪慈庸是酬庸？

網友回應表示，「你說不是重點…卻好在意呀」、「她怎麼變心了，說要嫁給高雄，怎麼會跟有婦之夫在一起呢？」、「政治不難，找回良心而已」。

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