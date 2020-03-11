綠黨否認與張益贍密謀　要柯文哲回應「誰任用他擔任市府要職」？

▲張益贍與蔡宜芳爆出不倫戀。（圖／翻攝臉書）

記者黃巈禾／台北報導

民眾黨團助理蔡宜芳與北市文化基金會副執行張益贍11日被爆出婚外情。民進黨籍桃園市議員王浩宇加碼爆料，張益贍去年與綠黨談合作，共謀攻擊民進黨，邊緣化時代力量。民眾黨立委蔡壁如表示，王浩宇毫無誠信可言，「選舉期間完全沒收到這樣的訊息，絕對不是黨中央授權」。對此，綠黨也否認與民眾黨密謀，並要台北市長、民眾黨主席柯文哲回應，誰任用張益贍擔任北市府要職。

綠黨11日表示，政治工作者彼此之間非正式見面，聚餐與閒聊等交流之行為，綠黨表示充分尊重，亦不會干涉，綠黨代表(共同召集人余筱菁與劉崇顯)從未與台灣民眾黨有任何針對選舉策略之正式討論與協商，2020大選期間，綠黨僅與社會民主黨、台灣基進、樹黨做選舉策略合作之討論。

綠黨認為，這次事件應檢視的最大重點為，「究竟是何人任用張益瞻先生尸位素餐擔任台北市政府相關要職？」做出如此顯而易見的酬庸決策之人，應負最大政治責任，而非以「私德行為」或「未授權與他黨討論選舉策略」來模糊事件焦點，在此，「我們請台灣民眾黨主席柯文哲市長公開回應」。

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