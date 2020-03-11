逛好市多見「罕見一幕」！網喊：糟糕想去　台中人全羨慕炸

▲好市多。（圖／記者蕭筠攝）

記者張嘉晏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）時常被人潮擠得水洩不通，推著大推車時總要出聲喊一下「借過」，結帳時也必須排上好一陣子。不過有網友10日到好市多中和店，發現現場人潮大幅減少，逛起來超舒服自在。貼文一出，台中網友們則是羨慕炸表示「台中隨時都很多」、「台中都爆滿」。

一名網友10日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中驚豔發文，他表示自己下午2、3點時到中和好市多逛逛，發現人潮已經比以往同時段減少很多，開玩笑說自己可以在地上打滾也不會被推車撞到。

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▲難得這麼空曠。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

只見原PO拍攝的幾張照片中，可以看到大片的水泥地露出，空曠的模樣讓網友表示「根本像是打烊的狀態」。其他人也紛紛表示，「百年難得一見」、「糟糕想去@@」、「真的人多時會被車撞到欸」、「桃園南崁也超少人」、「原來好市多地板長這樣喔」、「喜歡躺在地上耍賴的小孩趕快帶去」、「逛起來很舒服」。

還有男網友在留言處貼出照片，他表示自己當天也有去中和好市多，進入停車場時卻讓他猶豫了。原來停車場也一樣空曠，從他的角度看過去，竟然只有1輛車停在格子內，讓他笑問「應該倒車入庫還是甩尾進場？讓我再猶豫5分鐘好了。」

▲連停車場也這麼空！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過台中的朋友們則哭爆表示，台中店無論什麼時候人都超多，希望二店開幕後能夠分散人潮，「台中停車場一樣滿」、「台中隨時都很多」、「好羨慕啊~台中都爆滿」。

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