老母陪確診兒4天4夜：我已90歲無所畏懼了…一封信超催淚　醫公布難過真相

▲老奶奶為了不讓其他家庭成員被感染，主動承擔起照顧確診兒的重擔。（圖／翻攝《紅星新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸武漢一名90歲老奶奶的64歲兒子罹患新冠肺炎（COVID-19），她獨自陪伴照顧4天4夜，「我已經90歲，無所畏懼了」，還寫了一封給兒子的信讓醫護人員看了落淚，此事感動許多人。未料，如今傳來不幸的消息，原來老奶奶的兒子早在一個多月前病逝，而老人家知道消息後也備受打擊。

揭露此事的是武漢協和醫院小兒內分泌科醫師林鳴，他10日在「小兒內分泌林醫生」微博還原此事的來龍去脈。他說，2月3日凌晨2時，遇到徐美武老奶奶，她為了不讓其他家庭成員被感染，主動承擔起照顧確診兒的重擔；陪伴4天4夜後，兒子住進病房，她才能獨自一人來門診找他做檢查。

林鳴表示，給老奶奶開檢查單時才發現，對方已是90歲高齡了，作為一名醫生，很難想像老人家怎在醫院熬過4天，「而老奶奶很淡然地告訴我，她這個年齡已經無所畏懼了，只要兒子的病情能康復，她這點苦又算什麼呢？」

▲▼老奶奶在紙上寫下鼓勵兒子的字句。（圖／翻攝「小兒內分泌林醫生」微博）

林鳴指出，在等待結果出來的時候，老奶奶找護理師借了紙和筆，寫下了感動無數網友的一段留言，「兒子，要挺住，要堅強，戰勝病魔。要配合醫生治療，呼吸器不舒服，要忍一忍，以便恢復。如果血壓正常，鼻孔吸氧，請求醫生。忘記給現金，托醫生帶上五百元，可托人買日常用品。」

林鳴感動地說，「真情流露於筆尖，結字端莊，讓人不禁潸然淚下。生命有時很脆弱，有時卻很堅強，女子本弱，為母則剛，從這位白髮蒼蒼的九旬老人身上，我們看到母愛迸發出的巨大能量。」

文中提到，徐奶奶的事情在網路傳開了以後，無數網友為之感動；1月底正是疫情爆發達到高峰的時期，她堅強的母愛給了無數人堅強活下去的希望。

「而我，對大家隱瞞了一個事情」，林鳴表示，老奶奶的兒子其實早在2月4日，也就是徐奶奶找他檢查的第二天下午5時40分，就在醫院的ICU搶救無效去世了，「當時我就跟我的同事們，包括徐奶奶兒子的管床醫生交代，千萬不要告訴徐奶奶這個殘酷的事實，老人家會受不了的。」

▼醫師得知老奶奶的兒子病逝後，不禁嘆了一口氣。（圖／翻攝「小兒內分泌林醫生」微博）

林鳴表示，當時也有很多媒體想跟進這件事情，但都被他一一婉拒了，有兩個原因：

1、我們已經聯繫了徐奶奶居住地的社區，那邊的幹部已經妥善接管了，我不想讓老人家受到過多的打擾。

2、我也不想讓媒體把這個殘酷的事實告訴大家，因為那個時候疫情形勢嚴峻，大家都人心惶惶，幾千萬人被奶奶的溫情所打動，我又如何忍心讓大家絕望？

林鳴透露，之前了解的情況是徐奶奶因高齡、低燒，一直在醫院療養，「今天，我再次詢問她的情況，才發現他們家已經把這個沉痛的消息告訴了她，老人備受打擊。」

林鳴說，「之所以選擇在今天把這個消息告訴大家，主要是因為已經連續2天，新增確診病例在100以內了，大家可以稍稍鬆一口氣，也許能接受這個殘酷的事實。然後老人家也得知了這個消息，儘管難過，但生活還要繼續。」

▼老奶奶得知兒子走了，讓醫師直呼好難過。（圖／翻攝「小兒內分泌林醫生」微博）