病毒攻擊？板橋女吐口水狂抹自己機車　停別人店門口引怨爆糾紛

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區忠孝路一家服飾店前騎樓，一名女子經常將機車停在該處，雙方因此發生爭執不快，11日上午女子又停在同個地方，並拉開口罩，吐口水對著自己機車扶手、龍頭處狂抹，疑似是要讓店家移車時沾雙手沾染上，全程被監視器拍下；由於新冠肺炎疫情當前，不少網友直呼太誇張、有夠噁心。

▲板橋女因停車糾紛，吐口水在自己機車上狂抹。（圖／翻攝自我是板橋人）



監視器拍下，女子拉開口罩後，先是吐一口口水在手上，接著對著自己機車塗抹，後座扶手、龍頭、儀表板及腳踏板通通沒放過，臨走之前又直接多吐了好幾口，沒想到塗抹的竟然是自己的機車。

這名女子疑似是隔壁早餐店的員工，服飾店控訴，對方不只一次把機車停在服飾店前，嚴重影響店家上下貨，讓老闆娘不堪其擾；11日上午10點多，老闆娘當時正在打掃店外騎樓，看到女子機車停在騎樓後想要移車清掃，但龍頭鎖死，老闆娘使盡九牛二虎之力才移好車，沒想到此舉卻引起對方不滿，附近店家也透露之前老闆娘移車似乎有刮傷車子的狀況，對此老闆娘卻否認。

影片曝光後網友表示，「真的有夠噁爛欸」、「他有武漢病毒嗎」、「這位店主把她的機車移動並撞到柱子，也沒道歉當做沒事」、「你看這噁心缺德鬼，請勤洗手！」、「害我有點不敢騎機車了」、「這招噁心，但是我又想不到哪條法律可以治他」。

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