搭錯車滯留武漢！他找「包吃包住」工作...到場驚呆：在隔離病房上班

▲東北男搭錯車滯留武漢，陰錯陽差變隔離病房志工。（圖／翻攝央視新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸遼寧大連一名男子蔣文強，2月15日起原本想去湖南長沙，結果不小心搭上高鐵的「外地回武漢人員」專門車廂，陰錯陽差滯留在武漢。由於必須在當地生活，他便找了「包吃包住」的志工工作，後來才發現是在「隔離病房」上班。這段奇特經歷，被身邊同事戲稱為「漢囧」。

《北京青年報》報導，蔣文強的「武漢奇遇記」被醫院裡的同仁戲稱是「漢囧」。他接受採訪時提到，找到這份「包吃包住」的工作後，隔天就進到隔離病房工作。

他回憶，自己第一次進病房時，其他志願者戴兩層手套，而他戴了三層，還用膠帶捆得「嚴嚴實實」。這份工作最大的恐懼就是被感染。蔣文強說，有一次Ｍ，自己把手伸進病患飯盒底下，下面是黏糊糊的、稠的。「我伸下去的那一瞬間，心裡咯噔一下，有水，完了，我被傳染了。」

還有一次， 一個大爺一直流鼻血。蔣文強說，「大爺用紙按在鼻子上，一會兒紙就透了，他扔不准，扔到我腿上了。我當時就想，完了，這下肯定完了。護士看見我可能有點兒害怕，說幫我一起收拾。」

▲蔣文強的經歷，讓同事戲稱是「漢囧」。（圖／翻攝央視新聞）

連串震撼教育，蔣文強覺得自己無法勝任志工的任務，打算重新找工作。只不過，受到封城衝擊，剩下的職缺幾乎都在醫院工作，只好繼續做下去，終於克服內心恐懼。

蔣文強說，自己在護士的鼓勵下，逐漸習慣隔離病房的工作。隨著出院的患者越來越多，其他患者的狀態也越來越好，「我接觸的第一位出院的患者，她說她好了，今天要出院。她說我特別感謝你們，說著說著就開始流淚了。就是那一瞬間，我心想是真的能好。」

蔣文強的故事也引起大陸網友討論，「大連，你太可愛了，謝謝你！」、「可以拍成電影」、「還包吃住」、「沒有聽到他說那麼多高高在上的口號，實實在在，有血有肉很真實！」紛紛鼓勵他的付出與努力。

▲湖北武漢為圍堵疫情，祭出封城措施。（圖／路透）