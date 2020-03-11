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統聯客運國道桃園段自撞分隔島　「3人受傷」北上回堵十餘公里

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記者沈繼昌／桃園報導

一輛統聯客運11日下午行經國道1號北上桃園路段，駕駛疑似失控撞上內側分隔島後翻落至南下車道導致車身嚴重受創，國道警察到場後會同桃園市消防局將車上受困駕駛與2名乘客送醫救治，所幸均無生命危險，但後方車陣已回堵十餘公里，警方緊急找來拖吊車拖離，直至下午近5時才排除事故現場，目前車流已慢慢消化中，肇事原因仍在調查中。

▲國道1號桃園市北上路段11日下午發生統聯客運撞上分隔島事故意外，造成劉姓駕駛在內共3人受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道1號桃園市北上路段11日下午發生統聯客運撞上分隔島事故意外，造成劉姓駕駛在內共3人受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道1號桃園市北上路段11日下午發生統聯客運撞上分隔島事故意外，肇事統聯客運車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道1號桃園市北上路段11日下午發生統聯客運撞上分隔島事故意外，肇事統聯客運車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據國道警察第一大隊指出，11日下午3時許，統聯客運行經國1北上51.3公里處，也就是桃園路段時，不知何故突然撞上內側中央分隔島，因撞擊力道非常強勁，車輛翻過分隔島至南下車道造成嚴重毀損，40歲的許姓駕駛與2名乘客分別受傷，警方找來拖吊車協助肇事的統聯客運盡速拖離現場。

▲國道1號桃園市北上路段11日下午發生統聯客運撞上分隔島事故意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道1號桃園市北上路段11日下午發生統聯客運撞上分隔島事故意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第二大隊內壢分隊趕往救援傷者，共有3名傷者，消防同仁給予清洗傷口與包紮止血後送往林口長庚醫院救治，包括40歲許姓駕駛左手肘與臉部顴骨擦傷，但意識清楚；68歲劉姓男子左手無名、中指撕裂傷、左腳小腿擦傷，意識清楚；74歲莊姓男子則有胸口疼痛，但意識清楚，3人均送林口長庚醫院救治。

警方說，事故發生後，統聯客運佔用北上內側與中左車道共2線道與南下內側車道造成後方嚴重塞車，回堵車陣一度長達十餘公里，也連帶影響國道2號雙向車流與南下車流，所幸經過工程人員搶修安全島並拖離統聯客運後，事故現場已於下午近5時許排除，車流逐漸消化中。

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