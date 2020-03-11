台一線楊梅段轎車對決雲豹裝甲車下場慘　網諷「不要越級打怪」

▲桃園市楊梅區省道11日上午發生轎車擦撞雲豹裝甲車事故，轎車車體嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛轎車11日上午在桃園市省道台一線楊梅段與國造雲豹裝甲車發生擦撞事故，引起來往車輛行人側目，轎車車身嚴重受損，但裝甲車卻毫髮無傷，警方處理時雙方駕駛酒測值均為0，幸好雙方均未受傷，警方研判可能是轎車駕駛超車不慎擦撞裝甲車，真正肇事院因還在釐清中。

楊梅警分局表示，駕駛轎車的是吳姓男子，上午10時許行經楊梅區中山北路一段往楊梅交流道方向行駛，因前方有國造雲豹裝甲車同向行駛，吳男從後方欲超車從內側變換車道至外側，結果不慎右側車身擦撞上裝甲車，2車就卡在省道上。

▲桃園市楊梅區省道11日上午發生轎車擦撞雲豹裝甲車事故，網友隨後貼上臉書，吸引不少網友討論。（圖／翻攝自臉書《楊梅人》社群網站）

警方趕抵現場時，為2名駕駛進行酒測，酒測值均為0，經初步勘驗，研判吳姓男子駕駛轎車未注意前車狀況，超車不慎導致擦撞事故；軍方也表示已完成事故處理，肇事責任正由警方釐清中。

有目擊網友在臉書《楊梅人》社群網站上貼文「省道TOYOTA旁，大家小心行車，不要越級打怪」，吸引不少網友觀看按讚，有網友直呼轎車為趕時間竟然撞上裝甲車，有點不自量力！

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】



►人妻小王摩鐵開房被抓姦 她辯「吃燒烤」：蕾絲內褲不是我的…



►過境香港女子入境拒搭小黃「我沒錢！」 交通部：違規者將重罰

►他破壞父母婚姻還害父親抑鬱而亡 桃園兩兄弟酒後活活打死繼父