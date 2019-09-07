桃園大溪凌晨轎車撞斷電桿車毀3人傷　上百戶停電搶修

▲桃園市大溪區7日凌晨零時許，一輛白色轎車撞斷電桿，導致車上3人受傷送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區7日凌晨發生轎車撞斷電線桿車禍意外，江姓男子駕駛轎車由大溪往新北市方向行駛，行經大溪區信義路時，疑因車速過快失控撞上路旁電線桿，電桿當場被撞斷，轎車還爬上路旁護欄，包括駕駛與車上2名乘客都受傷，警方將3人分別送醫急救，目前並無生命危險，但都有骨折等皮肉傷勢，肇事原因正由警方調查中。

▲一輛白色轎車7日凌晨撞斷大溪區信義路上電桿，造成3人受傷，電桿折斷後還冒出火花。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪分局指出，7日凌晨零時30分，由28歲江姓男子駕駛轎車，搭載蔡姓、柳姓乘客由大溪區方向往新北市三峽方向行駛，行經大溪區信義路時，突然失控撞上路旁電線桿，電桿當場應聲折斷，電線跌落時還冒出陣陣火花，轎車則爬上路旁護欄，車身有多處毀損。

案發後，警方將駕駛江姓男子送往林口長庚醫院，柳姓與蔡姓乘客則分別送往三峽區恩主公醫院與龍潭區的國軍桃園總醫院治療，初步均無生命危險。

▲一輛白色轎車7日凌晨撞斷大溪區信義路上電桿，台電上午緊急搶修中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，江姓男子疑似車速過快，行經肇事路段時未減速失控撞擊路旁電線桿，事故造成大溪區永福里部分地區停電，粗估約有上百戶住戶臨時停電，警方通知台電公司進行修護，至於江男是否涉及酒駕？警方正逐步釐清中。

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