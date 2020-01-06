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北花客運首航班次全滿上路！通車初期「最便宜170元」　創史上最低價

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▲▼北花客運回遊號從南港轉運站首航出發。（圖／記者賴文萱攝）

▲北花客運回遊號從南港轉運站首航出發。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

隨著蘇花改下午4點全線通車，由3家客運業者營運的北花路線客運也同步上路，初期更祭出半價優惠搶客，最便宜只要170元，創下北花走廊十數年來最低票價紀錄。特地打造的史上最美客運列車「回遊號」，下午也正式從南港轉運站發車，首航班次客滿，成為民眾赴東部的新選擇。

北花客運路線由3家業者營運，統聯客運為1663路線，由南港經國道5號至花蓮市、台北客運1071路線同樣也由南港經國道5號至花蓮市，另外，首都客運為1580路線，從板橋出發經國道5號至花蓮市。

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▲▼北花客運回遊號從南港轉運站首航出發。（圖／記者賴文萱攝）

▲不少旅客特地搶搭首航車，要體驗全新北花客運回遊號的亮點。（圖／記者賴文萱攝）

配合蘇花改開放通車，北花客運下午4點起同步上路，首航車全客滿，首次結合公運美學設計的回遊號，車輛內、外以簡約風格並融入在地元素進行設計，吸引不少乘客特地前來搶搭，實際體驗最美客運的新亮點。

3條路線除分別由板橋、南港發車以外，均停靠台9線蘇澳站、新城火車站、花蓮火車站，最大特色在於班次密集，且24小時都有營運，即便是在台鐵沒有班次的深夜時段，都有班次交錯發車，24:00、02:00、03:00、04:00、05:00均有服務。其餘時段尖峰約20－30分1班、離峰約30－60分1班，方便商務、就醫、上課、觀光搭機等旅次利用。

為方便乘客搭乘回遊號，統聯客運1663路線，周一至周四南港端發車時刻為07:15、11:15、21:35，花蓮端發車時刻為07:15、11:15、17:10；周五至周日南港端發車時刻為07:15、11:15、21:25，花蓮端發車時刻為07:15、11:15、17:20。

▲▼北花客運回遊號從南港轉運站首航出發。（圖／記者賴文萱攝）

▲北花線通車初期，客運業者祭出半價優惠，台北到花蓮最便宜只要170元。（圖／記者賴文萱攝）

台北客運1071路線發車時刻為每日10:00、17:00（南港、花蓮雙向對開）；首都客運1580路線發車時刻為每日09:00、16:00（板橋、花蓮雙向對開）。上述回遊號班車同時配置輪椅升降機及專用區，方便輪椅乘客使用，提供無障礙班次服務。

至於票價部分，統聯客運「南港－花蓮」全票320元、半票205元；「南港－北埔」全票320元、半票195元；「南港－新城」全票290元、半票175元；「蘇澳－花蓮、北埔、新城」全票100元、半票100元。周一中午12點起至周五中午12點止實施平日乘車優惠，「南港－花蓮、北埔」優惠全票為290元；「南港－新城」優惠全票260元，倘遇假日則恢復原價計收。

台北客運「南港－花蓮」全票320元、半票205元；「南港－新城」全票276元、半票176元；「蘇澳－花蓮」全票180元、半票139元；「蘇澳－新城」全票150元、半票107元。周一至周四實施平日乘車優惠，「南港－花蓮」優惠全票為290元；「南港－新城」優惠全票260元，倘遇假日則恢復原價計收。

首都客運「板橋－花蓮」全票352元、半票225元；「板橋－新城」全票304元、半票194元；「蘇澳－花蓮」全票180元、半票139元；「蘇澳－新城」全票150元、半票107元。

台北客運1071路線及首都客運1580路線另有四排座班車，「南港－花蓮」全票266元、半票170元；「板橋－花蓮」全票290元、半票185元，創下北花走廊十數年來最低票價紀錄。

▲▼北花客運回遊號從南港轉運站首航出發。（圖／記者賴文萱攝）

▲北花路線3家業者採24小時交錯發車，即便深夜都能出發到花蓮。（圖／記者賴文萱攝）

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，統聯客運1663路線自1月6日起至2月5日止，提供不分時段以半票收費。台北客運1071路線及首都客運1580路線自1月6日起至1月21日止，提供不分時段以半票收費，春節連假期間則配合公路總局提供全票折扣優惠。

為了因應行駛國5雪山隧道及蘇花改觀音等多處長隧道路段的高標準行車安全要求，車上裝設行車安全輔助系統（ADAS）、車道偏離警示系統（LDWS）、前車碰撞警示系統（FCWS）、車距監測和警示（HMW）、疲勞駕駛偵測系統（DBR）等設備，車輛內裝材料皆採用ARTC檢驗合格防火材質。另外，車上提供免費Wi-Fi無線上網服務及3C充電設備，方便乘客隨時享受快速且不斷電的網路漫遊。

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