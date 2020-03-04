台南弱勢兒少醫療補助　讓早產兒家庭從憂心變安心

▲台南市社會局提供的弱勢兒少醫療補助，幫助許多早產兒家庭渡過生命中的難關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣面臨少子女化現象，台南市長黃偉哲積極推動建設完善育兒環境，社會局除提供育兒津貼、托育補助及設置親子悠遊館等育兒福利服務外，還有「弱勢兒童及少年醫療補助」，協助因醫療問題而有經濟負擔的家庭渡過難關，近3年更幫助許多早產兒爸媽，能夠安心讓孩子接受診治，陪伴他們渡過生命中非常時刻。

台南市社會局指出，居住於台南市的陳姓夫婦，家中已育有1子，在得知第2胎懷有雙胞胎時，對於只是一般收入的夫妻而言，內心的擔憂多過於欣喜。在發現雙胞胎體重嚴重過輕且早產時更是雪上加霜，其中雙胞胎哥哥出生後更衍生發展遲緩以及重度行動不便，需經常性的進出醫院診治，這使陳姓夫妻更加心力交瘁，後來幸好有社會局提供的弱勢兒少醫療補助來緩解沈重的經濟壓力，才能稍微寬心。

因早產衍生病症的雙胞胎哥哥申請此項補助已進入第2年，陳爸爸和陳媽媽對於政府重視弱勢家庭所面臨的龐大醫療費用表示肯定與感謝。

市長黃偉哲表示，市府非常重視日趨嚴重的少子女化問題，除了強化各種鼓勵生育的政策外，對於需醫療的早產兒之弱勢家庭也編列經費，予以協助。台南市2019年度申請弱勢兒童及少年醫療費用補助民眾當中，早產兒占了3成7，相較於2016年度的1成8，早產兒醫療補助的案件急遽增加。而各醫療院所為了使早產兒存活率增加、穩定成長，對於早產兒的醫護及特殊器材的使用就衍生出了相當可觀的醫療費用。據社會局統計2019年度補助的弱勢家庭早產兒醫療費用，就高達150多萬元。

黃偉哲市長表示，此項補助除了緩解家庭沈重經濟壓力，也讓弱勢家庭不放棄任何診治孩童的機會，大家同心齊力為確保台灣下一代的健康成長而努力。

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