摩鐵開房F級甜姐蔡宜芳...張益贍臉書早曝端倪「錯過的19歲」：合而為一

▲張益贍、蔡宜芳爆出不倫戀。（圖／翻攝臉書）

突發中心／台北報導

去年參選北市立委失利的蔡宜芳，選後到民眾黨團擔任法案助理，但11日被週刊爆料與已婚的台北市文化基金會副執行長、民眾黨中央委員張益贍幽會，掀起輿論譁然。不過，張益贍疑似在去年就有在臉書上寫詩透露情感。

張益贍、蔡宜芳被爆出不倫戀後，於11日下午回應，「強調因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉」。不過，他疑似早在2019年12月就曾經在臉書寫下情詩給對方，其內容寫著，「妳遺失的我錯過的十九歲，在復刻的指環上合而為一」、「妳的分針是加速度的順流，我的時針是緩慢慢的逆流，重疊在凌晨十二點零三分」，用詞相當唯美與文青，而巧合的是張益贍與蔡宜芳兩人恰好就相差19歲，因此更是引發外界懷疑。

▲張益贍臉書發文疑似透露端倪。（圖／翻攝臉書）

另外，對於張益贍、蔡宜芳兩人的不倫戀一事，蔡壁如則表示，蔡宜芳是她財政委員會的法案助理，昨天晚上接到訊息有問她，她就一直哭著坦承這件事，昨天夜裡也有提出要請假，因為她覺得短暫時間需要沈澱。至於是否有勸當事人？蔡壁如說，「我勸她？應該是罵她吧…，也沒有罵，水水的怎麼跟保姆發展成這樣」。

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