中華電信工程師勾結廠商詐公司　承攬「風力發電機組」跳票千萬元

▲中華電信蔡姓工程師勾結廠商佯稱施作風力發電機組，害公司損失上千萬元工程款。（示意圖與本案無關／CFP）

記者劉昌松／台北報導

中華電信台北營運處蔡姓工程師，涉嫌和上游廠商業者勾結，由中華電信承攬「風力發電機組」工程，廠商再開遠期支票給中華電信，結果全都跳票，造成已經預付工程款的中華電信損失1千多萬元，台北地檢署11日指揮調查局，依《證交法》非常規背信、《刑法》詐欺等罪搜索蔡男與廠商林姓女負責人住處，並約談相關涉案人到案說明。

檢調獲報，蔡姓工程師疑似為了達到公司要求的營運績效，從2015年初到2016年初為止，以中華電信公司名義，向台灣風光公司承攬了數件風力發電機組的相關工程，中華電信收了台灣風光的遠期支票後，再把工程轉發給2間下游廠商去施作。

但這些機組工程需求疑似從來就不存在，下游收到中華電信預付的工程款後，直接扣除相關手續、成本費，把剩餘的「工程款」匯回台灣風光，等於讓中華電信撥出款項輾轉流到台灣風光，只是台灣風光開給中華電信的遠期支票陸續跳票，讓中華電信損失上千萬元。

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