侵權上億！竹科工程師架盜版電影網辯：練功力　片商提告求償

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊接獲包含國內多家電影公司提告，反映「電影線上看」網站於網路提供電影網址連結，提供上萬瀏覽人次觀看，網站裡全都是熱門好萊塢知名夯片，包含冰雪奇緣2、1917老娘叫譚雅、藍波：最後一滴血都可在該網站免費瀏覽，刑事局認定這個網站違反著作權法，影響片商票房及廣告收益侵權市值高達上億餘元。

▲刑事局宣布偵破竹科黃姓工程師架設「電影線上看」網站遭台灣各電影代理商提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局指出「電影線上看」網站提供非法熱門院線片遭台灣各電影代理商提告，該網站已遭台警移除。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局報請桃園地方檢察署檢察官指揮，清查發現犯嫌租用國外雲端主機架設網站，藉由網路跨境及匿名特性形成斷點，讓執法單位無法追查外，犯嫌以片商電影著作的心血結晶，架設侵權網站賺取會員贊助及廣告費。

刑事局偵九大隊專責網路科技犯罪不久就鎖定犯嫌是家住桃園市、人在新竹科學園區某上市公司擔任工程師的黃姓男子 （30歲）涉嫌架設侵權網站，警方在2月19日收網，持臺灣桃園地方法院搜索票查扣犯嫌網站電腦主機及網路雲端伺服器。





▲刑事局宣布偵破竹科工程師架設「電影線上看」網站侵權案，偵九大隊第二隊長江嘉勝說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方指出，黃姓電腦工程師利用租賃國外雲端主機的方式架設侵權網站，他利用雲端網路隱匿特性，以及伺服器網路跨境方式形成追查斷點，並透過自己轉寫的下載軟體下載大陸網站的侵權熱門電影，然後轉傳自己網站供會員瀏覽，並收受會員以每個月105元，一年600元不等入會費收看影音，也接受網友斗內贊助並拉網站廣告增加收入，警方粗估他架設網站時間超過4年，粗估獲利超過新台幣百萬元。

經警方蒐證埋伏，鎖定犯嫌行蹤，於2月19日持臺灣桃園地方法院搜索票查扣行動電話1支、網站電腦主機1臺及網路雲端伺服器，並在伺服器硬碟內發現數百部當紅好萊塢熱門強檔影片，全案訊後將黃男依違反著作權法移送桃園地方檢察署擴大偵辦。黃嫌落網辯稱僅是想練習網站設計能力，才會架站上傳從大陸下載的盜版影片，未料就此觸法。

刑事局偵九大隊表示，遭到侵權提告的台灣電影代理商包含代理好萊塢熱門電影：老娘叫譚雅、再見了！小Q、庫爾斯克號、深海救援、捍衛生死線、藍波：最後一滴血的海樂影業，以及代理大師兄丶追龍、寒戰等影片的得利影視，另外還包含華映娛樂、飛行國際股份公司等台灣知名外片代理商。

海樂影業公司董事長吳浩佑受訪表示，粗估該網站侵權影片造成公司約7～8百萬元的票房、廣告收益，公司依法向網站經營者提起侵權告訴，也希望民眾能支持合法版權影片。

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