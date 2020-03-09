▲ 台東市桂林北路周邊環境工程推動，打造一流休閒娛樂場域。（圖／記者楊鈞典翻攝）



記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府推動鯉魚山桂林北路周邊建設，包含台東之眼(體育場的改善)、台東分局的遷建及周邊道路改善、大排加蓋美化及正氣北路109巷(鯉魚山巷)計畫道路開闢，周邊建設經費計3.3億元，縣長饒慶鈴9日視察工程進度，未來將可串連山海鐵馬道、鯉魚山、鐵花村及體育場，形成一處兼具觀光、休閒及運動的核心區域。

目前台東之眼進度約30%，體育場前停車場已接近完成，機車停車場將可先開放使用，汽車停車場約2周後開放，體育館周邊於5月初完成主要部分，希望能讓5月底在台東舉辦的109年全國身心障礙國民運動會有最好的競賽與停車空間，同時原本在體育場前的遊戲場及體健設施整併至臺東大學側，台東警分局遷建進度約35%，預計今年8月完成，建設處將另案辦理台東公園道路拓寬及增設紅綠燈。同時桂林大排加蓋繼續延伸至中華路，並增加車道分流，改善路口交通狀況。

饒慶鈴表示，台東之眼(體育場館周邊環境的改善)，是希望打開鯉魚山、體育場(館)附近整體環境，形成開放廣場，更便於縣民朋友使用，體育場的停車場已接近完工，今天起就開放機車停車場，讓運動的鄉親更便利，汽車停車場的部分約2周後開放，以解鯉魚山及桂林北路周邊停車不便。兒童遊戲場及體健設施整併至台東大學側，搭配東大規劃中計畫，整體空間更安全更舒適，達到老幼共融的目的。

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