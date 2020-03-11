韓國瑜拋「香港村」吸納人才　黃捷：荒謬！韓就是最大的阻力

▲高雄市議員對「香港村」議題做出回應。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜11日上午出席新興區里政業務座談，致詞中提到，只要疫情結束後，高雄要成立「香港村」。對此，高雄市議員黃捷怒轟：「韓市長不知道的是，其實他自己就是香港移民最大的阻力」，並質疑韓國瑜是否曾聲援過反送中，此時拋出香港村的計畫，其心可議。

韓國瑜拋出香港村計畫，表示：「高雄有最好的交通、天氣、環境，還推動雙語教育，只要香港人願意來高雄定居，90分鐘就能回家」。不過這顆震撼彈卻引來高雄市議員黃捷批評，如果香港移民真的能首選高雄，高雄人一定展開雙臂歡迎，我和幾位議員在議會多次提出撐香港、護民主的訴求，甚至通過不歡迎香港特首林鄭月娥的譴責案。「但韓市長不知道的是，其實他自己就是香港移民最大的阻力」。

▲韓國瑜出席新興區里政會談，拋出「香港村」計畫（圖／記者翁進忠攝）

黃捷指出，從去年初造訪香港，公然進入受香港人認為是北京破壞一國兩制代表的「中聯辦」，這個政治動作開始，韓國瑜在港人心目中就被認為是親中派的代表，徹底踩到港人底線。再到後來的反送中運動，韓市長多次表示不了解、不曉得，多場在高雄舉辦的聲援港人活動，他也不願出席，僅派副市長來關心，這也都證明了，他對中共政權進逼香港，港人爭取民主、自由的過程中，他完全漠不關心。

▲韓國瑜出席新興區里政會談，拋出「香港村」計畫（圖／記者翁進忠攝）

黃捷直言，「韓國瑜所提出的高雄拉力，理由也十分荒謬」，就以教育為例，高雄根本就沒有足夠的廣東話師資，難道人家好不容易來了，還要再跟他們說「母語在家學」嗎？完全沒有以香港人的需求為出發點，根本只是想把香港移民「騙」過來。

她最還還提到，過去這段時間，香港人已經用遊行、用選舉、甚至用生命證明，人民不願意向中共政權屈服，而韓市長卻在此時才大言不慚地拋出「香港村」的計畫，其心可議，消費心態令人不齒！

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