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失智翁寒風中走失險失溫　林口警靠這「關鍵手鍊」救神援

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▲▼失智翁寒風中險失溫，警方靠他身上的愛心手鍊聯繫到他的家人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲失智翁寒風中險失溫，警方靠他身上的愛心手鍊聯繫到他的家人。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

2日晚間7時許新北市林口區寒風刺骨，林口警明志派出所所長陳聲華與警員黃柏鈞擔服巡邏勤務時，在新北大道馬路旁，發現一名彎腰駝背的89歲白頭老翁，險些失溫跌倒路旁，所長攙扶後發現老翁手上配戴有愛心手鍊，經聯繫家屬後，順利將老翁送返家中，讓其兒子感激道謝警方的協助。

當時員警靠近時，老翁一度重心不穩往前傾倒，所幸員警即時出手攙扶，老翁免於皮肉之傷。所長多次主動與老翁攀談，發現老翁似乎無法正常回應，在一陣觀察後發現蕭姓老翁（89歲）手上配戴愛心手鍊，於是決定將老翁帶返明志派出所安置，並提供熱飲暖和其身體避免失溫。

根據愛心手鍊上的聯絡資訊，立即通知家屬前來帶回，貼心的兒子還特地從家裡帶輪椅來接父親回家，兒子未發現父親失蹤感到自責，對於員警率先發現並給予暖心地照顧與關懷，感激地說「多謝派出所員警的幫忙」。

林口警分局提醒，近日氣候變化大加上流感與肺炎疫情蔓延，失智者因記憶力、理解力等認知障礙，導致失智者不易立即反應身體不適等症狀，需要家屬多費心、多體諒及照顧。

▲▼失智翁寒風中險失溫，警方靠他身上的愛心手鍊聯繫到他的家人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼失智翁寒風中險失溫，警方靠他身上的愛心手鍊聯繫到他的家人。（圖／記者陳豐德翻攝）

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