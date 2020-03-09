3歲女童食指卡落水頭大哭　消防員邊放「佩佩豬」邊切割...花2小時脫困

▲女童手指卡不鏽鋼落水頭，消防員切割快2小時成功救援。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

太平區3歲女童8日好奇將左手指插進不鏽鋼落水頭圓孔卻拔不出來，母親心疼趕緊帶到消防隊求助。消防員一邊安撫，先用斜口剪試圖破壞，但擔心誤傷改用小型切割機，花快2小時終於切開落水頭，協助脫困，讓家屬揪甘心。消防隊呼籲，家長要隨時注意小朋友舉動，發生意外就應立即打119求援。

位於太平的台中市消防局第三大隊中山分隊，昨天下午2點半左右，突然來了2名女子騎機車載著一名3歲小女童到門口。由於女童一直嚎啕大哭，立刻引起消防人員的注意。女子一進門就焦急地說「可以幫幫我們嗎？」值班人員一看，發現女童左手食指上竟卡著一個不鏽鋼落水頭，手指已有破皮。

▲生母帶女童到消防隊求助。（圖／民眾提供）

女童母親才說，發現時有試著用沙拉脫協助女兒脫困，但實在卡太緊拔不出來。

5、6名消防員先安撫女童，在母親協助下，先用斜口剪嘗試剪開落水頭，但因為太厚剪不開，加上怕傷及女童手指，改用切割戒指的小型切割機，在女童手掌下墊毛巾，還用手機撥放她最愛看的「佩佩豬」動畫影片，一面切割，一面澆生理食鹽水降溫，也避免傷口感染。

▲▼落水頭經2小時切割成功破壞，讓女童脫困。（圖／民眾提供）

女童因為切割機聲音更加害怕，加上傷口導致疼痛，持續尖叫大哭，花了快2小時才順利切開落水頭，讓女童脫困。生母見狀終於放下心中大石，頻頻向消防人員致謝。

中山分隊也將救援過程影片放上臉書粉專，幽默形容「這不是在刑求！」另也提姓家長要多注意小朋友的舉止，若發生意外狀況應盡速向119求助，才是正確方法。

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