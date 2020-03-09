深夜探病友嗆警：菜鳥而已X你X　醉男侮辱公務員成「ㄎㄧㄤ片主角」

▲桃園市黃姓男子去年12月凌晨酒後醫院探視戒護就醫友人，對員警詢問竟以三字經連續辱罵，被當場移送偵辦。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年12月間深夜酒後在桃園區某醫院探視因案被警方戒護就醫友人，員警詢問其身分時，黃男仗著酒意對員警大聲咆哮，還輪番以三字經辱罵「菜鳥而已X你X、你他媽什麼東西…」等語辱罵，員警當場依侮辱公務員現行犯拘捕偵辦，桃檢9日偵結，將黃男依侮辱公務員公署罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，桃園市34歲的黃姓男子，去年12月8日深夜0時許帶著酒意在桃園區某醫院探訪戒護就醫友人時，張姓員警詢問相關身分資料時，黃男突然大聲咆哮被制止，黃此時突然發酒瘋以「你他媽兇什麼東西、幹XX！關你屁事、X你X老XX、菜鳥而已X你X」等語辱罵員警。

張姓員警將黃男連續侮辱言行以秘錄器錄下後以侮辱公務員罪嫌現行犯移送桃檢偵辦，黃男酒醒後接受偵訊時坦承犯行，辯稱是依時情緒失控才口出穢言；張姓員警提供密錄器翻攝畫面照片、職務報告與酒精測定等相關證據佐證，桃檢偵結依侮辱公務員公署罪嫌將黃男聲請簡易判決處刑。

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