戲稱「促轉會升格為東廠」　前副主委張天欽遭公懲會撤職

▲促轉會前副主委張天欽，遭公懲會撤職。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

促轉會前副主委張天欽於內部會議提出「打侯友宜」風波，戲稱促轉會升格為「東廠」，錄音公布後引發喧然大波，監察院無異議對張天欽提出彈劾，送交公務員懲戒委員會議處。公懲會11 日做出宣判，決定將張天欽撤職，並停止任用兩年。。

2018年9月間，媒體在網路上發布一段「中華民國促進轉型正義委員會」（促轉會）會議中的內部錄音，當時的副主委張天欽提到「除垢」時，把矛頭指向當時參選新北市長的國民黨候選人侯友宜，說「你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜」，要求該會研究員加班也要找出各國類似侯友宜的案例。張天欽還說侯友宜「是轉型正義最惡劣的例子」；有研究員接口說「我們現在正義是一隻腳是奠基在東廠，本來是西廠跟南廠，現在變東廠」，張天欽立刻接口糾正稱「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」。

張天欽的言論出爐後引發喧然大波，隨後宣布辭去副主委職務。全案遭移送監察院審理後，監察院去年10月間12票全數通過彈劾，監察院當時公布的報告中指出，張天欽有對媒體釋放不實訊息、「對民進黨立委餵威權題」、「以民進黨委員為側翼」、謔稱促轉會「升格變東廠」等疏失，已重創促轉會之聲譽，因此依法提案彈劾，將他移送公務員懲戒委員會審理。

公懲會於11日宣判，認為張天欽的言行重創促轉會聲譽，明顯違反公務員相關法令，因此決議將他撤職，並停止任用2年。